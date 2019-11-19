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Дубровин: "В этом году ожидаем прибыль Укргазбанка более 1 млрд грн"

19 ноября, 15:03

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Это соответствует финансовому результату, предусмотренному стратегией развития банка на 2019-2021 годы

По итогам года ожидается прибыль в размере 1 млрд грн, что соответствует финансовому результату, предусмотренному стратегией развития банка на 2019-2021 годы. Такие планы утвердила наблюдательный совет госбанка.

"Мы четко следуем стратегии развития Укргазбанка, поэтому планируем увеличить его прибыль в 1 млрд грн. К тому же банк также улучшает и свою эффективность, и по результатам 2019 года, мы ожидаем, что рентабельность капитала составит 15,8% по соотношению к 13,8% по итогам 2018 года", - отметил при утверждении отчета правления Укргазбанка первый заместитель председателя правления Александр Дубровин.

Кроме этого, по его словам, в банке ожидается улучшение показателя соотношения административных и прочих операционных расходов к операционному доходу до резервов (CIR) с 57% в 2018 году до 55% в 2019.

Напомним, недавно наблюдательный совет принял отчет правления Укргазбанка за три квартала. По результатам работы за 9 месяцев Укргазбанк занимает 4-ю позицию по размеру активов и 1-ю позицию в банковской системе по объему средств клиентов юридических лиц. Перевыполнение чистой прибыли относительно плана составило 278 млн грн.

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прибыль Укргазбанк Александр Дубровин

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