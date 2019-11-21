Два дні свята риби та морепродуктів – фестиваль "Їжа моря"

Вже другий рік поспіль "Сільпо" запрошує усіх поціновувачів риби та морепродуктів на гастрономічний фестиваль "Їжа моря"!

Дійство відбудеться в ТРЦ River Mall 22-23 листопада. Організатори фестивалю вирішили нагадати гостям, який різноманітний морський світ. На відвідувачів чекатимуть гігантський тунець, гребінці, молюски, більш ніж 130 видів риб та найекзотичніші морепродукти.

На майданчиках фестивалю гості насолодяться багатим вибором риби: свіжої, солоної, копченої, консервованої. Одне залишатиметься незмінним – висока якість усієї представленої на фестивалі продукції.

Відвідувачі отримають можливість не тільки придбати продукцію "з собою", але й скуштувати готові страви. Представники рибної продукції підготували оригінальні меню: устриці, страви з краба, мідії під різними соусами і десятки інших частувань. Дари моря на будь-який смак відвідувачі придбають просто від виробників за спеціальними привабливими цінами.

Організатори підготували для гостей спеціальну розважальну програму, в рамках якої шеф-кухарі покажуть майстер-класи з приготування страв, рибні лайфхаки та професійні прийоми роботи з рибою. Однією з головних подій фестивалю стане унікальне дійство від бренд-шефа "Сільпо" – Марко Черветті, який підготував шоу з гігантським тунцем. Дійство стартуватиме в п’ятницю о 17:00, а 23 листопада – о 13:00.

Для шанувальників устриць працюватиме справжня ферма устриць на якій можна буде спробувати до 7 видів молюсків з Франції та Ірландії. Також під час фестивалю діятимуть спеціальні пропозиції, акції та привабливі ціни на усю продукцію.

Під час заходу учасники зможуть спробувати морепродукти Аляски. Ікра тихоокеанських лососів, кілька видів дикого лосося, чорна тріска, минтай – натуральні продукти з Аляски, які представлені в магазинах "Сільпо" цілій рік. Риба і морепродукти, що добуваються на Алясці, народжені природою в екологічно чистому регіоні, саме це і робить їх особливими.

Скуштувати дикого лосося – одного з головних символів Аляски, матимуть змогу усі бажаючі. Для гостей заходу представники проведуть своєрідну гастро-подорож за найкращими рецептами з дикої риби Аляски. Стенд вражатиме гостей віртуальною подорожжю Аляскою, що буде цікаво не лише дорослим, але й збере дитячу аудиторію.

На маленьких відвідувачів чекає розважальна програма – дитяча ігрова зона, майстер-класи та веселощі.

Ведучі шеф-кухарі ділитимуться рецептами страв, розкриють секрети приготування та дадуть професійні поради: як правильно розкрити устрицю, які особливості приготування риби для її максимального збереження корисних властивостей, як обрати дійсно якісну та свіжу рибу та інші корисні нюанси. Організатори обіцяють – голодним не залишиться ніхто.

Фестиваль розпочнеться 22 листопада о 16:00, а 23-го об 11 ранку.

Вхід абсолютно вільний для усіх любителів справжніх морських делікатесів!

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