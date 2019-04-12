Два известных в Восточной Европе торговых центра Польши и Украины подписали меморандум о партнерстве в легпроме

PTAK Fashion City и ТЦ "Барабашово" подписали меморандум о партнерстве

9 апреля 2019 в столице легкой промышленности Украины подписан меморандум о сотрудничестве с Польшей. ТЦ "Барабашово" украинского "Концерна АВЭК и Ко" и дом моды польских производителей одежды PTAK Fashion city, два известных в Восточной Европе торговых центра, договорились о развитии торговых обменов, экономическом сотрудничестве и сотрудничестве в налаживании польско-украинских связей в легкой промышленности.

Проект сотрудничества был основан в ноябре 2018 Fashion Globus Ukraine, зарубежным бюро в Киеве Polish Investment & Trade Agency и двумя ТЦ – PTAK Fashion City и "Барабашово". Голда Виноградская, председатель Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Украины Fashion Globus Ukraine, советник министра образования и науки Украины, пригласила польских производителей тканей в Украине, в International Fashion Hub, где будут представлены производители из разных стран мира. Через полгода визит состоялся и госпожа Виноградская поблагодарила всех причастных к развитию украинско-польских связей в легкой промышленности.

Во время рабочего визита Торговой миссии польских предпринимателей в Харьков 8-9 апреля в рамках проекта "Возможности для партнерства и взаимовыгодного сотрудничества Польши и Украины в легкой промышленности" подписан "Меморандум о взаимопонимании". Представители обеих делегаций договорились активно и всесторонне проводить мероприятия в легкой промышленности между заинтересованными странами-членами, привлекать международных участников в International Fashion Hub – современный технологический хаб легкой промышленности, который откроется на территории ТЦ "Барабашово" в 2019 году. Согласно Меморандуму, среди первоочередных направлений деятельности – содействие развитию коммерческих обменов и экономического сотрудничества между Украиной и Польшей, организация мероприятий для постоянного обмена информацией и публикациями в экономической сфере, организация торговых ярмарок, экономических миссий, бизнес-форумов в Польше и в Украине.

Надо отметить, что в легкой промышленности, по оценкам экспертов, есть потенциал для развития как в экспорте, так и в импорте, что демонстрирует динамика 2018 года. По данным "Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности", в 2018 экспорт по сравнению с 2017 г. увеличился на 11,8% и составил $1220,3 млн, а импорт вырос на 17,9% и достиг $2661,4 млн.

В деловых встречах, при обсуждении перспектив сотрудничества Украины и Польши, участвовали директор зарубежного бюро Polish Investment & Trade Agency Кароль Кубица, президент PTAK Fashion City Нина Рыжка, директор PTAK Fashion City Роберт Барановский, председатель Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Украины Fashion Globus Ukraine Голда Виноградская, заместитель генерального директора "Концерна АВEК и Ко", один из разработчиков International Fashion Hub на ТЦ "Барабашово" Валерий Кирилко, организатор выставки Warsawa PTAK Expo Адам Скибор. В составе польской делегации были представители ведущих компаний, в том числе Marand, Kilian, Mirafo, Santeх 24 Anmarteх. От украинских участников – дизайнеры, предприниматели ТЦ "Барабашово", производители и продавцы легпрома.

Валерий Кирилко, заместитель генерального директора "Концерна АВЭК и Ко" отмечает: "Легкая промышленность в Украине имеет большой потенциал для развития. По объемам потребления в Украине товары легпрома входят в ТОП-3. В 2018 году украинскими производителями реализовано текстиля, одежды, обуви и других отраслевых товаров на 26,7 млрд. Чтобы темп производства продукции не падал, а, наоборот, набирал обороты, надо воплощать целевые программы по развитию легпрома, развивать связи с международным сообществом, реализовывать коллаборационные отраслевые проекты с участниками из разных стран".

International Fashion Hub, который создается на территории "Барабашово", является одним из современных технологических центров, где будет развиваться легкая промышленность. Создатели планируют адаптировать технологии, зарубежный опыт, развивать инновации и влиять на развитие отрасли за счет коллабораций с другими странами – Турцией, Японией, Марокко, Пакистаном, Индией, Южной Кореей, Китаем, странами ЕС.

Следует отметить, что меморандум с Польшей – это вторая договоренность о партнерстве. В ноябре 2018 меморандум о сотрудничестве был подписан с Китаем.

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