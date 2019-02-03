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Два подростка в Харькове чуть не увязли в замершем болоте

Сегодня, 13:03

Ученики девятого класса решили погулять по озеру, но не учли болотистую местность

Два подростка в Харькове чуть не увязли в замершем болоте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6ca/4bd/5c56ca4bde2b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6ca/4bd/5c56ca4bde2b5.jpg Украина Ученики девятого класса решили погулять по озеру, но не учли болотистую местность

В субботу днем, 2 февраля харьковские спасатели получили сообщение, что на замерзшем озере около Мерефянского шоссе двое несовершеннолетних детей нуждаются в помощи. Об этом сообшает пресс-служба ГСЧС.

На месте вызова были обнаружены два подростка, которые на расстоянии около 50 метров от берега  попали в ледово-болотистую ловушку и не могли самостоятельно ее покинуть.

Отмечается, что спасательную операцию подразделениям 41-й и 2-й пожарно-спасательных частей ГСЧС   значительно усложняли невозможность подъезда, сильная заснеженность, густые заросли камыша и болотистая местность.

Используя спасательные жилеты, лестницу и подручные средства спасатели доставили подростков на берег. Ими оказались проживающие поблизости ученики девятого класса.

С подростками была проведена разъяснительная беседа.

Напомним, в Киеве на Оболони в заливе Собачье устье нашли тело парня, которого искали больше месяца.

Также мы писали, что в Мелитополе мальчик решил прокатиться на льду в городском парке и провалился, отойдя на три метра от берега.

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Тег Харьков, подростки, болото, ГСЧС

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