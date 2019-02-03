Два подростка в Харькове чуть не увязли в замершем болоте
Ученики девятого класса решили погулять по озеру, но не учли болотистую местность
В субботу днем, 2 февраля харьковские спасатели получили сообщение, что на замерзшем озере около Мерефянского шоссе двое несовершеннолетних детей нуждаются в помощи. Об этом сообшает пресс-служба ГСЧС.
На месте вызова были обнаружены два подростка, которые на расстоянии около 50 метров от берега попали в ледово-болотистую ловушку и не могли самостоятельно ее покинуть.
Отмечается, что спасательную операцию подразделениям 41-й и 2-й пожарно-спасательных частей ГСЧС значительно усложняли невозможность подъезда, сильная заснеженность, густые заросли камыша и болотистая местность.
Используя спасательные жилеты, лестницу и подручные средства спасатели доставили подростков на берег. Ими оказались проживающие поблизости ученики девятого класса.
С подростками была проведена разъяснительная беседа.
Напомним, в Киеве на Оболони в заливе Собачье устье нашли тело парня, которого искали больше месяца.
Также мы писали, что в Мелитополе мальчик решил прокатиться на льду в городском парке и провалился, отойдя на три метра от берега.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Два подростка в Харькове чуть не увязли в замершем болоте". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели предупредили о серьезной лавинной опасности в Карпатах
В горах Карпат существует третий уровень опасности схода лавин
В Харькове на женщину рухнула ледяная глыба: как получить компенсацию за травму, полученную по вине коммунальщиков
В мэрии пеняют на погоду, а юристы советуют требовать компенсацию