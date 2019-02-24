Джамала в прямом эфире эмоционально объяснила дуэту ANNA MARIA, чей Крым

Две участницы отбора на Евровидение попали в неприятную ситуацию из-за вопросов об оккупированном полуострове

Джамала. Фото: скриншот.

Джамала в прямом эфире эмоционально объяснила дуэту ANNA MARIA, чей Крым //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/260/b27/5c7260b27785c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/260/b27/5c7260b27785c.jpg 2019-02-24T11:18:00+02:00 Украина Две участницы отбора на Евровидение попали в неприятную ситуацию из-за вопросов об оккупированном полуострове

Украинская певица и член жюри Нацотбора на "Евровидение 2019" Джамала с эмоциями и слезами на глазах объяснила ситуацию с оккупированным Крымом финалистам ANNA MARIA.

Отметим, недавно стало известно, что мать Анны и Марии Опанасюк получила медаль РФ "За возвращение Крыма". Артистки утверждают, что стараются не затрагивать политические темы в общении с родителями.

После своего выступления в Нацотборе они отметили, что они не имеют отношения к выбору их родителей, которые поддерживают оккупантов на полуострове.

"Мы сделали свой выбор, а родители – свой. Мы не можем его изменить. Если бы встал вопрос – выбрать конкурс или родителей, мы, как и любой нормальный человек, выбрали родителей. Мы, украинские певицы, мы родились в Крыму. Мы не нарушали украинские законы, мы не давали концерты в России. Мы любим Украину", – заверили певицы.

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В свою очередь Джамала не выдержала и эмоционально объяснила им, что такое Крым и как к нему нужно относиться.

"Я также плачу, потому выбрала родителей, потому что не могу к ним поехать, потому что они на оккупированной территории. Как вы можете говорить в интервью, что "Крым – наша родина?". Вы должны говорить, что Крым аннексирован, что Крым оккупирован, что у нас идет война. Вам надо это признать", – обратилась член жюри к конкурсанткам.

Напомним, что скандал с артистками начался после их в интервью крымскотатарскому телеканалу, в котором ANNA MARIA сказали, что "Украина потеряла Крым", что "войны в Украине нет". Также они ушли от ответа на вопрос, "чей Крым?", мотивируя это тем, что они не политики и не обязаны отвечать на подобные вопросы.

Ранее Джамала рассказывала, почему больше не ездит в Крым. По ее словам, люди, которые сейчас у власти на полуострове, могут использовать ее приезд в своих целях, потому она не хочет давать им такого повода.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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