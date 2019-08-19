E-Ukraine – нокаут коррупции

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского предложила ввести электронное государство в Украине (e-government), чтобы реформировать институции, порождающие очереди и бюрократию. Для доступа к тысячам государственных сервисов достаточно будет иметь ID-карту и компьютер

Фото из открытых источников.

В свою очередь, следует сказать, что нынешняя ID-карта в Украине представляет собой лишь бесполезный кусок пластика, не дающий никаких преимуществ, подтверждать который нужно отдельной справкой. Дело в тому, что едва ли ни единственное место, где существует сканер для чтения ID-карт – аэропорт "Борисполь".

Преимущества

Появление электронного государства совсем не значит, что исчезнут государственные органы. Речь идет, скорее, о том, чтобы упростить его работу и автоматизировать все, что только возможно. Электронный документооборот, цифровые подписи, открытые и доступные базы данных – лишь малая часть того, что может обеспечить e-управление. Но главное его преимущество в том, что украинцы смогут забыть о бумажной волоките, невыносимых очередях и блужданиях из одного кабинета госучреждения к другому. Как минимум, это позволит экономить время и деньги и, как максимум, – даст возможность эффективно управлять государством.

Система предоставит гражданам Украины возможность пользоваться государственными услугами, доступ к которым можно будет получить с помощью ID-карты. С ее помощью украинцы смогут подтвердить свою личность везде, где это необходимо: в государственном учреждении, банке и так далее.

Во время выборов в стране ID-карта поможет сэкономить время на голосование, даст возможность проголосовать, где угодно и в любое время суток, защитит данные с использованием современных технологий шифрования.

Кроме того, электронное правительство поможет сократить затраты на печать бюллетеней для голосования и существенно сократить количество работников избирательных комиссий.

Почему мы стоим на месте?

В рейтинге ООН по развитию электронного правительства в странах мира за 2018-й год Украина заняла лишь 82-ю строчку – то есть на одном уровне с Эквадором, Албанией и Ливаном. "Сказать, что 82 позиция Украины в рейтинге ООН плохая или хорошая, нельзя. Считается, что мы обладаем высоким уровнем индекса развития электронного государства. Но всего несколько лет назад мы были на 32-ом месте. И опускаемся мы в рейтинге не столько потому, что откатываемся, а потому что другие страны очень быстро поднимаются", – говорит Андрей Первушин, генеральный директор ЧАО "ВТИ", которое входит в состав INDUSTRIAL INNOVATION GROUP (IIG).

Именно IIG является мировым лидером в области разработки и внедрения ID-документов и IT-систем и обеспечивает обслуживание и сервисы на базе собственных технологических продуктов и интеграционных систем. IIG создает сложный технологический базис, который становится электронной платформой для сколь угодно огромного количества государственных сервисов или приложений.

Электронное правительство – это сокрушительный удар по коррупции – уверены эксперты.

"Однозначно украинцы почувствуют выгоду в скорости принятия необходимых решений, отсутствии коррупционной составляющей, удобстве, а также во времени обслуживания. А также в контроле за использованием средств, не только государственных, но и локальных", – говорит Андрей Первушин.

E-Ukraine в 2019 – реальность

"Украина фактически внедряет элементы электронного государства последние 10 лет и достигла в этом определенных успехов. На этом пути осталось одно препятствие – это базовая (первичная) идентификация, начиная с рождения ребенка. Парадоксально, но Украина, как государство в центре Европе с высокоразвитой IT-отраслью не имеет электронного реестра своих граждан. Лишь 3 млн граждан обеспечены электронными карточками, и то с очень урезанным функционалом", – говорит Андрей Первушин.

Тем не менее, пазл не сложится, пока каждый украинец не получит специальный электронный идентификатор. Без него система просто не сможет распознать, что вы – это вы.

Эксперты подсчитали, что для полноценного запуска проекта E-Ukraine степень проникновения должна быть не менее 50%, т.е в эквиваленте – 20 млн карточек. Однако, по мнению специалистов, резкий спрос на е-услуги и их взрывное появление произойдет уже когда количество карт превысит 10 млн.

ТОП-менеджер IIG Андрей Первушин убежден, что если государство действительно заинтересовано в развитии качественного электронного сервиса, оно должно бесплатно обеспечить своих граждан ID-картой и четко определить ее как единственный ключ к доступу к услугам госорганов и общению с государством.

ID-карта – уникальный продукт, который невозможно подделать. Украинцы имеют соответствующие наработки. Например, упомянутая IIG еще в 2008 году обеспечила ID-паспортами Интерпол, а разработанный компанией украинский паспорт имел 25 уровней защиты (большинство банкнот в мире имеют до 17 степеней защиты) и был защищен от механических повреждений в 5 раз лучше любого заграничного аналога. Еще один кейс компании, который лучше любой рекламы, – создание паспорта для крупнейшей в мире компании по добыче алмазов DeBeers.

Председатель совета директоров ООО "Полли-сервис" Наталья Кочубей, чье предприятие обеспечило 80% всех платежных карт банковского сектор Украины говорит, что чип ID-карты подделать невозможно.

"Этот чип невозможно перезаписать или изменить записанную на него информацию. В настоящее время в мире не зафиксировано ни одного случая взлома", – говорит Наталья Кочубей.

"Был случай, когда один из документов упал в канал и некоторое время находился в воде – когда его достали, оказалось что он не потерял качеств идентификации и человек благополучно улетел с отдыха домой", – говорит руководитель ООО "Полли-сервис".

Предприятия группы IIG абсолютно готовы к развитию проекта "e-Ukraine", внедряя наши – одни из лучших в мире – украинские технологии при инвестиционной поддержке зарубежных партнеров. Это гораздо эффективнее и целесообразнее, чем внедрять простые зарубежные технологии за украинские деньги.

Виктор Полищук

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