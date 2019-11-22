Единое медицинское пространство спасает жизни

Благодаря слаженной работе городских и областных медучреждений пациентка с аневризмой аорты благополучно родила дочку

19 ноября в 12:00 в роддом № 2 г. Николаева бригадой Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф доставлена ​​беременная в возрасте 38 лет на 39-й неделе беременности в тяжелом состоянии, без сознания, с выраженной загрудинной болью. Медикаментозная обезболивающая терапия была неэффективной.

Больная была срочно проконсультирована главным городским экспертом по кардиологии и главным городским экспертом по неврологии, срочно проведены все необходимые обследования, но медики заподозрили диагноз аневризма аорты.

Уже в 13:00 администрацией организован перевод пациентки в областную клиническую больницу, где диагноз был подтвержден УЗИ и компьютерной томографией.

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В 14:00 реанимобилем консультативного отдела Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи, приобретенным в 2019 году за бюджетные средства, в сопровождении мультидисциплинарной команды медиков – анестезиолога Михеева С.А., акушера-гинеколога Остапенко В.В. и фельдшера – беременная доставлена ​​в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, где была экстренно прооперирована. Путем кесарева сечения родилась живая доношенная девочка массой 3,300 г.

Благодаря слаженной работе городских и областных медицинских учреждений оперативно установлен диагноз и пациентка доставлена в высокоспециализированную клинику.

Жизни ребенка ничего не угрожает, мама ожидает вторую очередь оперативного вмешательства. Желаем ей скорейшего выздоровления! Спасибо за профессионализм медицинских работников, участвовавших в оказании медицинской помощи пациентке.

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