Единый реестр пострадавших от домашнего насилия только усугубит их положение
В реестре планируют детально прописывать всю информацию о том, какому насилию подвергалась жертва
Верховная Рада приняла законопроект №4952, которым криминализировали домашнее насилие, а также №5294 – закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию.
В украинском законодательстве изменится следующее:
- Раньше обидчика могли только задержать на три часа, теперь же ему будет угрожать от 150 часов общественных работ до двух лет тюрьмы.
- Одним из главных изменений стало то, что теперь домашним насилием считают не только побои, но и психологическое давление, принуждение к интиму или же ограничение в финансах на элементарные потребности.
- Пожаловаться на обидчика смогут и те, кто живут в гражданском браке. К слову, в этом случае наказание будет даже ужесточаться.
- Также вводится уголовное наказание за проведение аборта без согласия женщины. Принуждение к аборту без добровольного согласия потерпевшей наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
- Принуждение к браку или сожительству наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
- Изнасилование в новой редакции закона наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Усилена ответственность за групповое и повторное изнасилование.
Правда, один из очень спорных моментов принятого законодательства – создание Единого государственного реестра пострадавших от домашнего насилия, который никоим образом не сможет защитить потерпевших, зато может усугубить их положение в том случае, если информация просочится на всеобщее обозрение.
Этот реестр усилит коррупционные риски и поставит под угрозу личные данные жертв, которые могут быть распространены.
"Это не соответствует никаким международным стандартам. Мы были категорически против, уполномоченные Верховной Рады были против, ни в одной стране таких реестров нет. Пострадавшим помогут сервисы, а не реестры, а так, это только расход государственных средств", – отмечает президент общественной организации "Ла Страда Украина" Катерина Левченко
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