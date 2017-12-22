Единый реестр пострадавших от домашнего насилия только усугубит их положение

В реестре планируют детально прописывать всю информацию о том, какому насилию подвергалась жертва

Верховная Рада приняла законопроект №4952, которым криминализировали домашнее насилие, а также №5294 – закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию.

В украинском законодательстве изменится следующее:

Раньше обидчика могли только задержать на три часа, теперь же ему будет угрожать от 150 часов общественных работ до двух лет тюрьмы.

Одним из главных изменений стало то, что теперь домашним насилием считают не только побои, но и психологическое давление, принуждение к интиму или же ограничение в финансах на элементарные потребности.

Пожаловаться на обидчика смогут и те, кто живут в гражданском браке. К слову, в этом случае наказание будет даже ужесточаться.

Также вводится уголовное наказание за проведение аборта без согласия женщины. Принуждение к аборту без добровольного согласия потерпевшей наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Принуждение к браку или сожительству наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Изнасилование в новой редакции закона наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Усилена ответственность за групповое и повторное изнасилование.

Правда, один из очень спорных моментов принятого законодательства – создание Единого государственного реестра пострадавших от домашнего насилия, который никоим образом не сможет защитить потерпевших, зато может усугубить их положение в том случае, если информация просочится на всеобщее обозрение.

Этот реестр усилит коррупционные риски и поставит под угрозу личные данные жертв, которые могут быть распространены.

"Это не соответствует никаким международным стандартам. Мы были категорически против, уполномоченные Верховной Рады были против, ни в одной стране таких реестров нет. Пострадавшим помогут сервисы, а не реестры, а так, это только расход государственных средств", – отмечает президент общественной организации "Ла Страда Украина" Катерина Левченко