Экономика Украины может работать без кредитов, а унижается перед МВФ за 1 миллиард

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил лидер общественной организации "Громадська сила" Загид Краснов

"Когда нам говорят, что без кредитов в Украине наступит дефолт, это чистая манипуляция. Я могу сходу назвать резервы, откуда украинская экономика может черпать ресурсы. Немецкие эксперты утверждают, что из-за коррупции на таможне недополучает около 5 млрд. долларов, Кабмин называет другую цифру – 3–4 млрд. долларов в год. Но даже если так, это в несколько раз больше кредита МВФ. Почему же ничего не делается для борьбы с коррупционными схемами? – сказал Загид Краснов.

По его словам, государство должно повернуться лицом к бизнесу и вернуть доверие к банковской системе страны.

"За все время независимости украинские бизнесмены вывели за границу около 200 млрд. долларов. При этом мы стоим на коленях перед МВФ и просим миллиард или полтора. Почему наша власть не делает ничего, чтобы хотя бы 10% от этой суммы вернулись в страну? Создайте условия, дайте бизнесменам гарантию, что деньги, которые они вернут и вложат в нашу экономику, никто не заберет, никто задним числом не обложит данью, – отметил Загид Краснов. – Мы говорим, что в бюджете нет денег, но по оценкам экспертов, у нашего населения на руках в наличке около 14 миллиардов долларов. Но они не хотят класть их в банки. Почему? А какое может быть доверие, если, судя по декларациям, наши министры хранят крупные суммы в валюты в наличке дома. Вдумайтесь, министры не доверяют банкам, которые сами же контролируют".