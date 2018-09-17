Экономия на вывозе отходов и "мигрирующий мусор": почему Киев утопает в грязи

Сегодня, 16:00

По мнению эксперта, нужно учить людей платить за вывоз мусора и сортировать отходы

Фото: Л. Грубник
Фото: Л. Грубник

Переполненные мусорные баки и жуткий запах стали привычным явлением для каждого киевлянина. Почти у каждого подъезда образовываются мини-свалки, в которых роются крысы и голуби, несмотря на то что, по информации Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, КП "Киевкоммунсервис" ежедневно (с одним выходным) предоставляет горожанам услугу по вывозу мусора, а по всему городу размещены 12 000 контейнеров для твердых бытовых отходов и 3050 баков для сортированного вторсырья.

Основатель проекта "Украина без мусора", в рамках которого общественники приучают людей сортировать отходы, Евгения Аратовская считает, что проблема мусора в Киеве в первую очередь связана с огромным количеством жителей города, которые нигде не зарегистрированы, или с обычным нежеланием некоторых людей платить за эту услугу.

"Нормы накопления мусора ранее высчитывались по квадратным метрам и по количеству людей, которые там зарегистрированы. То есть необходимость вывоза мусора высчитывалась в зависимости от количества зарегистрированных жителей дома и исходя из того, сколько отходов они могут генерировать. Но эти расчеты не отвечают действительности. Например, в квартире зарегистрирован один человек и платит он только за себя, но в квартире по факту проживает целая семья из пяти человек или же несколько арендаторов. Конечно же, они будут генерировать больше мусора, который сотрудники соответствующего предприятия не будут успевать вывозить", – рассказывает в комментарии сайту "Сегодня" Евгения Аратовская.

По словам специалиста, уже приняты изменения, которые закрепляют оплату и вывоз мусора в соответствии с реальным количеством жильцов дома.

"Была новость, что оплата будет начисляться на то количество людей, которые там реально проживают. Вот только я не знаю, как они (представители предприятия. – Ред.) будут ходить и выяснять это. Ведь это очень сложно. Особенно в вопросе арендаторов", – дополняет Аратовская.

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Переполненные баки. Фото: Л. Грубник

Вносит свою лепту и проблема так называемого "мигрирующего мусора".

"Есть люди, которые живут на окраинах, в селах, и им не предоставляется услуга вывоза мусора. Они не выбрасывают его в лес, а ездят и подбрасывают в мусорные баки. Я считаю, что все площадки должны быть оборудованы и закрыты. Должен быть кодовый замок, чтобы только владельцы дома могли пользоваться этой площадкой", – считает специалист.

По мнению представителя общественной организации, проблему с переполненными мусорными баками можно будет решить после того, как удастся реально высчитать количество проживающих в каждом доме людей и приучить каждого из них платить за вывоз мусора.

"Надо воспитывать практику оплату услуги. Этим вопросом занимаются предприниматели, и они не должны работать бесплатно. Любая услуга должна быть оплачена", – комментирует Аратовская.

Кроме того, специалист считает, что обычное увеличение количества мусорных баков не даст никакого эффекта, а вот привычка сортировать мусор решила бы эту проблему.

"Увеличивать количество баков можно сколько угодно, но отходы надо разделять. Такое разделение позволит, во-первых, создать рынок заготовки вторсырья, а во-вторых, поможет уменьшить количество мусора в баках", – суммирует эксперт.

Напомним, "Сегодня" подготовил материал об очередных новшествах по оплате коммунальных услуг. В августе горожане получили платежки, в которых появилась графа "вывоз мусора". Для многих киевлян изменится и стоимость этой услуги.

Раньше тариф по вывозу отходов был включен в графу содержания домов и придомовой территории и составлял около 1 грн за 1 кв. м жилплощади. Теперь же он будет зависеть от количества зарегистрированных в квартире жителей и составит от 20 до 25 грн за одного жильца в месяц.

Кроме того, совместно с юристом сайт "Сегодня" подготовил материал, в котором рассказал, как заставить коммунальщиков вытравить крыс, которые живут в подъездах киевлян.
Киев, экология, КГГА, мусор, отходы, мусорные баки, вывоз мусора, сортировка мусора

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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