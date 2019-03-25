Экс-сотрудник СБУ признался в "сливе" России данных об украинской армии
Василий Прозоров заявил, что сознательно предал Украину и работал на российские спецслужбы
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров признался, что "сливал" данные об украинской армии во время АТО на Донбассе в 2014 году. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.
По его словам, он отказался признать новую украинскую власть после Майдана и решил переметнуться на сторону агрессора.
"С 1999 по 2018 год я являлся Сотрудником службы безопасности Украины, причем с мая 2014 года работал в центральном аппарате, а именно в штабе антитеррористического центра СБУ. С апреля 2014 года я абсолютно добровольно, по идеологическим мотивам, оказывал содействие спецслужбам РФ в получении информации о деятельности украинских силовиков, в частности в районе проведения АТО (антитеррористической операции на Донбассе. – Ред.)", – заявил Прозоров.
Напомним, в 2015 году силовики задержали высокопоставленного чиновника из СБУ, который работал на Кремль. Как отмечал на тот момент врио главы спецслужбы Василий Грицак, работа по очищению рядов спецслужбы продолжается.
А в 2017-м в Украине разоблачили сотрудницу СБУ, которая тайно работала на российские спецслужбы. Женщина передавала представителю ФСБ РФ служебную информацию с ограниченным доступом.
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