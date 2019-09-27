Эксклюзив: в Херсонской области ищут сотрудников в управление счастья

Реклама

В Херсонской областной администрации создали управление счастья. Оно будет измерять уровень счастья у жителей области.

Правда, пока есть только название, планы, концепция и утвержденный штат. Претендентов и офис, где будут измерять херсонское счастье, ищут.

По каким параметрам будут отбирать чиновников счастья и что о такой инициативе думают горожане, узнавали корреспонденты "Сегодня".

Нашу съемочную группу встретил улыбчивый глава Херсонской областной администрации Юрий Гусев. Измерять уровень счастья в области — его инициатива. В новом управлении это будут делать 11 чиновников.

"Надеюсь, что в это управление придут молодые люди с интересными идеями. Будет отдельный офис счастья, где люди будут работать очень креативно над тем, чтобы измерять благосостояние", – говорит глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.

Идею, говорит Юрий Гусев, начал воплощать из коридора.

"На этой стене прежде висели портреты бывших руководителей области, мы решили здесь сделать филиал художественного музея", – говорит Юрий Гусев.

Сотрудников в новое управление отбирать по конкурсу. В соцсетях – настоящий ажиотаж. Есть как сторонники, так и противники "счастливого" департамента.

Чиновник разъясняет: много счастья не бывает, а излишки будут индексировать.

"Счастье такое понятие, которое имеет свой индекс. Его следует измерять, стоит исследовать, как люди становятся более счастливыми", – говорит глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.

Такой индекс вычисляют в Бутане – там существует целое министерство счастья. В Бутане даже такое понятие, как "валовой внутренний продукт", заменили на "национальное счастье", и уровень удовлетворенности населения регулярно проверяют.

Что такое счастье, корреспонденты "Сегодня" спросили у херсонцев.

"Счастье когда мы с вами встречаемся, обнимаемся и целуемся — это большое счастье". "Инфраструктура, дорога, пути, которых сегодня нет". "Обеспечение того прожиточного минимума, которого будет хватать, контроль за ценами. Счастье не в деньгах а в их количестве",

"Что нужно для счастья? Спокойствие души. Когда, если ты заболел, тебя вылечат. Ты спокоен – вот это счастье", – ответили корреспондентам "Сегодня" жители Херсона.

Измерять счастье жителей Херсонской области начнут уже через месяц – когда укомплектуют штат и найдут помещение для креативных управленцев.

Управление счастьем — пилотный проект. Если он докажет свою эффективность, управление оставят, и будут предлагать Кабмину будут внедрить такие подразделения в других областях Украины.

Ранее мы выясняли, как стать счастливым человеком: восемь полезных рекомендаций.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама