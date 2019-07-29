Фото: ukroboronprom.com.ua

Эксперт рассказал о главном преимуществе "Оплотов" над российскими танками https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82 2019-07-29T08:58:19+03:00 Украина Двигатели танка могут работать в условиях полной задымленности и песчаной пыли

В Таиланде очень довольны украинскими танками "Оплот". Об этом в интервью "Апострофу" рассказал бывший генеральный директор харьковского завода им.Малышева Александр Хлань.

"Там (в Таиланде, – Ред.) находится наша гарантийная бригада на ротационной основе. Они мне докладывали ситуацию. В Таиланде проходят и парады, и учения. Они постоянно сравнивают "Оплот" с наиболее современным китайским танком VT4. И я могу сказать с гордостью, тайцы очень довольны нашим танком. Точность стрельбы – безупречная. Снаряд, выпущенный из его пушки, в любое время суток и в любую погоду попадает в цель", – рассказал он.

При этом он рассказал о важном преимуществе украинских танков.

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"У нас есть преимущество перед русскими танками – это скорость заднего хода в 35 км/ч. Это очень полезная опция. Допустим, вы выехали в поле, отстрелялись, после чего вам не надо разворачиваться и ехать в укрытие – вы можете быстро "спрятаться" задним ходом. У русских танков скорость заднего хода – только 5 км/ч. На самом деле "Оплот" – действительно удачный танк. У нас есть все предпосылки для того, чтобы у нас заказали еще один батальон этих машин", - отметил Александр Хлань.

Он также отметил, что "Оплот" хорош для жаркого и влажного климата, для высокогорья.

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"Его двигатели могут работать в условиях полной задымленности и песчаной пыли. Помните, во время иракской кампании, американские "Абрамсы" останавливались? У них турбины разрушались из-за попадания в них песка. А наш танк может действовать в любых условиях. Я уверен, что у него очень большой экспортный потенциал", - рассказал Хлань.

Ранее государственный концерн "Укроборонпром" сообщил на своем сайте о завершении выполнения контракта с Таиландом. Отмечается, что Харьковский завод имени Малышева подготовил к отправке в страну дислокации последнюю партию танков "Оплот", поставляемых по контракту 2011 года.

В 2011 году Киев и Бангкок заключили контракт на более чем 200 млн долларов на поставку в Таиланд 49 украинских танков "Оплот" нового поколения. Контракт удалось выполнить вопреки нечестной конкуренции и агрессии России. Концерн полностью переключается на производство "Оплотов" для нужд Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в "Укроборонпроме" сообщили, что следующие танки будут поставлены ВСУ. Для этого их планируют модернизировать с учетом полученного на востоке страны боевого опыта – в частности, усовершенствуют прицельный комплекс и систему управления огнем.

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