Эксперты назвали главные проблемы, с которыми сталкиваются украинцы при пересечении границы

55% украинцев не почувствовали никаких изменений при пересечении границы после того, как заработал безвизовый режим

Хотя в Украине долгожданный безвизовый режим работает уже больше года, проблем при пересечении границы меньше не стало. Так, наши соотечественники жалуются на плохую инфраструктуру, длинные очереди, откровенное хамство и коррупцию.

По результатам опроса, который недавно проводила общественная организация "Европа без барьеров", 55% украинцев не почувствовали никаких изменений при пересечении границы после того, как заработал безвизовый режим, а вот 39% все же ощутили определенные изменения, правда, они далеко не всегда были хорошими. Да, к украинцам начали относиться с большим уважением, а процедура пересечения границы теперь не такая сложная и медленная, но, в то же время, пробки и очереди на пропускных пунктах никуда не делись, а документы начали проверять более придирчиво.

"Вместе с увеличением свободы передвижения увеличилось количество проблем, которые связаны, главным образом, с продолжительностью прохождения границы. Так, только за июнь этого года количество граждан, которые воспользовались безвизовым режимом с ЕС, выросло в два раза по сравнению с прошлогодним периодом. Проблема инфраструктуры пропускных пунктов остается главным сдерживающим фактором мобильности граждан", – поясняет исполнительный директор организации "Европа без барьеров" Ирина Сушко.

Также интересно отметить, что придирчиво проверяют документы украинских путешественников в основном пограничники принимающей страны. Но, эксперты отмечают, что многое зависит от самого пропускного пункта.

Более подробно о том, с какими проблемами сталкиваются украинцы при пересечении границы, читайте в материале сайта "Сегодня": Проблемы на границе: украинцы страдают от очередей и задержек