Эксперты назвали ТОП-способов ограбления банкоматов в Украине

Банкоматы, как и раньше, остаются лакомым куском для грабителей. Их взрывают, крушат, а порой даже разбирают стены, чтобы добраться до денег. Мы собрали ТОП-способов ограблений банкоматов по-украински.

На четвертом месте самая современная угроза для банкоматов – вирусы. После установления опасной программы аппараты буквально сходят с ума.

Летом в Киеве грабитель взялся перепрограммировать банкомат на выдачу денег. Вдруг мужа заметил сотрудник банка. Уже и полиция приехала, и злоумышленника задержали, а автомат все продолжал непрерывно выплевывать купюры по 200 грн, засыпав ими весь пол.

На третьей месте – классический взлом с помощью болгарки и лома. Именно так действовали львовские воры, когда разобрали стенеу магазина, разбили банкомат и вытащили 2 сумки с деньгами. Преступников ищут до сих пор.

На втором месте угроз банкоматам – взрывчатка. Только за последний год перед ней не устояли несколько устройств. Самый резонансный случай произошел в поселке Бузки. Ночью неизвестные взорвали банкомат в помещении центральной больницы. Забрали 187 тысяч гривен.

И первая позиция в рейтинге угроз для банковских устройств – настоящее ноу-хау – отвертка и ключ для труб. С помощью таких нехитрых инструментов в эти выходные двое мужчин ограбили в столице терминал самообслуживания просто в банке. По предварительным данным, украли несколько десятков тысяч гривен. Воров поймали на горячем, но в карманах обнаружили только 4000 гривен. Теперь ищут остальное.

А эксперт по безопасности предупреждает, банкоматы могут причудливо отомстить злоумышленникам. Например, в кейсе с деньгами сможет содержаться взрывчатая краска, которая не отмывается ни с купюр, ни с рук.

А еще банкоматы оборудуют датчиками ударов, которые вызывают охрану, только их начинают калечить. И даже GPS-маячками, на случай кражи целого банкомата. А весит он, между прочим, около тонны.

Напомним, недовольный клиент разгромил банкомат, который выдал ему "слишком много денег".