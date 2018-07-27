Эксперты рассказали, почему в Украине неправильно маркируют продукты

Украинцев повсеместно обманывают в магазинах, продавая товары без должной маркировки и, таким образом, утаивая часть важной и необходимой для потребителя информации.

Дело в том, что украинские производители при нанесении маркировки на товар делают так, что украинский текст очень плохо виден. Особенно часто так происходит с продуктами, которые идут на экспорт.

На круглом столе, который был посвящен этой теме, Любовь Акуленко, исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики" наглядно демонстрирует, что информация о составе товара указывается на различных языках, но нельзя рассмотреть текст только в украинском варианте. А, например, в таблице пищевой ценности, которая обязательно должна быть на упаковке, вообще нет текста на украинском языке.

"Пока требования к правильному нанесению маркировки у нас не утверждены, производители наносят эту информацию как хотят", – говорит Любовь Акуленко.

Еще одна проблема – на маркировке украинских товаров практически отсутствует информация об аллергенах и каких-то специфических составляющих.

"Все ингредиенты, которые есть в продукте, уже должны быть безопасны. Но у каждого человека могут быть свои предостережения, этические соображения, аллергия, непереносимость, различные болезни и т.д. Поэтому любой потребитель должен быть проинформирован о том, что он покупает", – поясняет эксперт проекта ЕС "Улучшение системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине" Жанна Пастовенская.

Плюс ко всему, аллергены нужно обозначать так, чтобы потребитель понимал, о чем идет речь. Например, если в составе продукта указан казеин, то для обычных людей не особо понятно, может ли он быть аллергеном, поэтому в скобках около названия продукта должен быть прописан ключевой аллерген, в этом случае – молоко. Если же будет указан тофу, тогда нужно прописать, что аллергеном выступит соя.

"Для всей этой информации, которая обязательно должна быть, есть требования: чтобы она была разборчивой, читабельной, чтоб это не было, например, красное на красном", – отмечает Пастовенская.

Текст должен быть точно сформулирован, размещен на видном месте и нанесен так, чтобы его нельзя было удалить. Также в информации о продуктах должны отсутствовать посторонние графические элементы. Аллергены в тексте стоит выделять шрифтом или цветом, чтобы отличать их от других ингредиентов.

Более детально о том, как в украинских магазинах маркируют продукты, читайте в материале сайта "Сегодня": Маркировка продуктов в магазинах: Украина перенимает европейские нормы

Напомним, в апреле 2018 года в Украине заработала новая система контроля над качеством продуктов