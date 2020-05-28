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Eldorado – первая сеть бытовой техники и электроники, открывающая новые магазины после ослабления карантина

28 мая, 16:32

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В пресс-центре Eldorado анонсировали открытие шести новых магазинов до конца июня 2020 года

Компания станет первой сетью электроники и бытовой техники, которая запускает новые точки продаж после частичного снятия карантинных ограничений в некоторых областях Украины. Магазины порадуют покупателей большим пространством, удобным расположением кассовых зон и товарных групп, а также профессиональными консультантами и регулярными акциями.

Первое из открытий, торжественное, состоится 29 мая в ТРЦ Retroville – это новый торгово-развлекательный и бизнес-центр в Киеве по адресу проспект Правды, 47. Площадь нового магазина – около 1000 квадратных метров.

Вскоре после этого, 1 июня, состоится открытие в Днепре – новый магазин сети появится в ТРЦ "Апполо" (ул. Титова, 32а). 14 июня откроется еще один новый магазин Eldorado в Харькове по адресу ул. Клочковская, 65.

Стоит отметить, что среди украинских ритейлеров электроники и бытовой техники Eldorado отличается наибольшей активностью. Несмотря на карантинные ограничения в бизнесе, компания не стоит на месте, а продолжает интенсивно развиваться по всей Украине.

Кроме открытия совершенно новых точек продаж, в июне несколько магазинов сети будут также перезапущены в новом формате. В частности, современные и обновленные магазины откроют свои двери в Одессе 22 июня (ул. Щорса, 126-128), Кривом Роге (ул. Косиора, 29п) и Котовске (ул. 50-летие Октября, 103) – 30 июня.

Напомним, что Eldorado является одним из лидеров национального рынка среди ритейлеров электроники и бытовой техники. Сейчас сеть насчитывает более 130 магазинов по всей территории Украины.

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