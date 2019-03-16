Электронная запись в больницах: почему очереди под кабинетами не исчезли

Несмотря на электронную запись к врачу, "живые" очереди никуда не делись

Фото: Анатолий Бойко

Электронная запись в больницах: почему очереди под кабинетами не исчезли Виталий Андроник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ba0/deb/5c8ba0deb6dcb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ba0/deb/5c8ba0deb6dcb.jpg 2019-03-16T07:51:00+02:00 Украина Несмотря на электронную запись к врачу, "живые" очереди никуда не делись

Запись в один клик – уже год украинцы могут записываться к врачу онлайн. Заходишь в медицинскую информационную систему, к которой подключена больница, выбираешь врача, дату и время. Готово. Но раньше, чем через неделю, к врачу таким способом не попадешь. Электронная очередь должна была убрать очереди под кабинетами. Но они никуда не делись.

Почему электронная запись по факту не работает, разбирался сайт "Сегодня".

В порядке живой очереди

Все семейные врачи, терапевты и педиатры работают по записи. Записаться на прием можно одним из трех способов: через интернет, позвонить в регистратуру, или записаться на следующий прием непосредственно в кабинете врача.

Журналист сайта "Сегодня" дважды записался на 8.00 в разные дни. И оба раза врач пришел на 10-15 минут позже, причем в это время под кабинетом ждали уже три человека. Хотя на одного пациента доктору отводится 15 минут. Из-за этого очередь сместилась уже в начале дня.



Фото: И. Шаповалов

"Живая" очередь создается из тех, кто записывался через сайт, и из тех, кто вообще не записывался. График записи также нарушается из-за того, что не всегда одному пациенту можно уделить только 15 минут. Например, если пациент приходит со сложной проблемой, поясняет врач Людмила Кравец.

"Иногда нужно больше времени на осмотр, если приходится делать кардиограмму или быстрые тесты. Или заполнение документации – оформление больничного, осмотр на медико-социальную экспертизу и так далее. Сейчас добавилось ведение электронной документации – запись в электронной карточке занимает много времени, потому что еще дублируется бумажный вариант, или может быть проблема с ноутбуком, интернетом или собственно программой. Еще очередь нарушается из-за желающих подписать декларацию, которым также необходимо и осмотр, и они, чаще всего, не записываются", – поясняет врач Людмила Кравец.

Что же делать пациентам, которые не могут ждать неделю? Семейный врач Виктория Ивчук говорит, что если пациент в состоянии сам дойти до поликлиники, он может обратиться к дежурному врачу, у которого может быть свободное место. Как вариант можно позвонить своему врачу и узнать, есть ли у него время на прием. В неотложных случаях стоит вызывать "скорую".

Кто записывается онлайн

Врач Надежда Пехньо отмечает, очереди возникают из-за недостаточной информированности населения об онлайн- записи. Поэтому пациенты приходят в медучреждение так же, как и раньше. Из-за этого и возникают фактически две очереди.

Сегодня с e-Health работает 15 информационных медицинских систем. К любой из них может подключаться медучреждение, после чего пациент может записываться на прием к врачу.



Фото: А. Бойко

Одна из таких медицинских систем – "Медстар Солюшенс". Коммерческий директор компании Сергей Розумный говорит, что продолжительность приемов медучреждения устанавливают сами. Как правило, для учреждений первичного звена это 15 минут, для вторичного уровня – 20-25 минут.

"По нашей статистике, за последние 30 дней медучреждения, которые пользуются нашей системой, зафиксировали более 400 тыс. электронных записей, из них сами врачи зарегистрировали 60% приемов, через модуль регистратуры оформлено 33% приемов, остальные 7% – это записи пациентов через мобильное приложение Medcard24", – отмечает Сергей Разумный.

Однако отслеживать нарушения графиков информационные системы не могут. Это видно только "изнутри" больницы. Руководитель проекта "Поликлиника без очередей" (еще одна медицинская информационная система) Андрей Заяц говорит, что порядок записи к врачу зависит не только от функционала системы, а, в первую очередь, от внутренней политики медучреждения. За соблюдением графика приемов должен следить главный врач, поскольку от него зависит организация рабочего процесса.

"В реалиях, в которых мы запустили систему 2,5 года назад, нашей задачей, миссией было избавить медучреждение от очередей. С этим мы успешно справляемся. Также даем возможность отследить, когда начался прием и сколько он длился. Этот факт невозможно скрыть, и это дает возможность главврачу принимать меры, если он заметит нарушения графика", – отмечает Андрей Заяц.

По статистике "Поликлиники без очередей", среди лидеров по самостоятельной записи на прием выделяются Одесса и Сумы. Более половины всех записей к врачам детских поликлиник делается через смартфон – 56-58%. Через компьютер записываются 26% пациентов в Сумах, и 13% – в Одессе. Через врача или регистратуру записываются 18-19%.

Отметим, ранее сообщалось, что, согласно планам Минздрава, в 2019 году бесплатными должны стать 54 медицинские услуги.

Также в 2019 году меняются правила выдачи бесплатных препаратов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как уберечь ребенка от отравления медикаментами. Подробности – в видеосюжете.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Электронная запись в больницах: почему очереди под кабинетами не исчезли". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.