Электронный полис OCАГО: защищает не только от ДТП, но и от мошенников

Уже больше года в Украине можно приобрести Автогражданку полностью онлайн, не выходя из дома или офиса

Фото: pixabay.

Электронный полис OCАГО: защищает не только от ДТП, но и от мошенников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5dc/c53/5ca5dcc53fb65.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5dc/c53/5ca5dcc53fb65.jpg 2019-04-04T17:32:00+03:00 Украина Уже больше года в Украине можно приобрести Автогражданку полностью онлайн, не выходя из дома или офиса

OСАГО, или обязательная Автогражданка, – это обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителя за вред, который он может нанести при наступлении ДТП другим водителям и другим транспортным средствам. Если водитель спровоцирует ДТП, то нанесенный потерпевшему ущерб будет возмещать не виновник, а страховая компания, с которой он заключил договор обязательной Автогражданки. Этот вид страхования внедрен государством, полис обязательной Автогражданки обязаны иметь все владельцы авто. Уже больше года, а точнее – с 7 февраля 2018 года, в Украине можно приобрести Автогражданку полностью онлайн, не выходя из дома или офиса.

Мы разбирались с преимуществами онлайн-полиса и другими вопросами по ОСАГО, обратившись для этого к эксперту, Ольге Лысюк, начальнику отдела продукт-менеджмента и методологии "СК "АХА Страхование".

Ольга, расскажите, пожалуйста, об основных преимуществах электронной Автогражданки.

Их несколько. Во-первых, это очень удобно для клиента, ему не надо никуда ехать. Все можно сделать самостоятельно, например, с помощью смартфона. Оплата страхового платежа также осуществляется онлайн с помощью банковской карты, после чего клиент получает на e-mail электронную Автогражданку и может в любое время открыть ее или при необходимости распечатать.

Во-вторых, оформив электронный полис, клиент гарантированно получит действительный полис от страховой компании, которая является членом МТСБУ. На сайте МТСБУ есть возможность сразу проверить легальность оформленного полиса и получить данные о страховщике, который его выдал.

Кроме того, электронный полис нельзя испортить или потерять, что часто случается с полисами, которые оформляются на бумаге. Если бумажный полис утерян, придется обращаться в страховую компанию за восстановлением полиса. У владельца электронной автогражданки такой необходимости не будет.

Полис Автогражданки, заключенный в электронном виде, нужно распечатать и возить в автомобиле?

Это делать не обязательно. 27 марта 2019 Кабинет министров Украины внес изменения в п. 2.1 Правил дорожного движения, согласно которым водитель транспортного средства должен иметь при себе полис обязательной Автогражданки на бумажном или электронном носителе. Таким образом, полис можно распечатать и иметь в авто, либо подтвердить наличие полиса с помощью смартфона, планшета или ноутбука, просто показав его сотруднику полиции на экране девайса.

Отличаются ли условия страхования электронных полисов ОСАГО от традиционных бумажных?

Нет, условия страхования одинаковы. Полисы обязательной Автогражданки, независимо от формы, заключаются в соответствии с условиями, установленными Законом Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Можно ли увеличить лимит ответственности по электронному полису ОСАГО?

Полис обязательной Автогражданки заключается исключительно на условиях, предусмотренных законом. В частности, по полису обязательной Автогражданки страховая компания возмещает убытки, причиненные имуществу потерпевших, в пределах 100 000 грн, а убытки, причиненные жизни или здоровью потерпевших, – в пределах 200 000 грн. Если убытки будут больше, разницу придется возмещать непосредственно виновнику ДТП. Именно в таких случаях пригодится договор добровольной Автогражданки. Договор добровольной Автогражданки от компании "АХА Страхование" дает возможность страхователю увеличить лимиты по обязательной Автоцивилке на сумму от 50 тыс. до 1 млн грн и таким способом защитить свои интересы. Как и электронный полис обязательной Автогражданки, клиент может оформить электронный полис добровольной Автогражданки самостоятельно на сайте компании "АХА Страхование".

Как заключить договор онлайн?

Заключить электронную Автогражданку в "AXA Страхование" очень просто. Для этого нужно сделать всего несколько шагов:

1. Войти на сайт, в раздел "Электронная Автогражданка", нажать "приобрести".

2. Ввести информацию о типе, марке, месте регистрации и годе выпуска автомобиля.

3. Выбрать оптимальный вариант страхования.

4. Заполнить персональные данные.

5. Подтвердить введенные данные через SMS и оплатить страховой платеж.

6. Получить полис на e-mail, указанный при оформлении.

Так что приобретая электронный полис, вы не только экономите время и усилия, но и получаете гарантию защиты от мошенников, потому что никто не сможет продать вам недействительную или несуществующую страховку.

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