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Епифаний о первой годовщине Объединительного собора ПЦУ: Историческое для всех событие

14 декабря, 12:35

Предстоятель ПЦУ рассказал об атмосфере добра, благодарности и поддержки, царивших год назад

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

В субботу, 14 декабря, в Национальном заповеднике "София Киевская" Православная церковь Украины проводит расширенный архиерейский Собор по случаю годовщины создания единой поместной церкви .

По этому поводу предстоятель ПЦУ – блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний записал видеообращение к украинцам:

"Я хорошо помню искренние эмоции добра, благодарности и поддержки, которые бушевали год назад на Софийской площади, где тысячи людей в течение нескольких часов ожидали позитивных новостей от решения Собора. И в тот день, 15 декабря, произошло действительно историческое для всех событие: мы все вместе сумели подтвердить факт единения трех ветвей украинского православия. Таким образом, Господь даровал нам оправдание мечты многих поколений украинцев, и по результатам Объединительного Собора, состоявшегося в храме Святой Софии в Киеве, мы сейчас имеем единую поместную Украинскую православную церковь", – заявил глава церкви.

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Ранее мы писали, что год назад была образована поместная Православная церковь Украины, главой которой был избран Епифаний , митрополит Переяславский и Белоцерковский.

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софия киевская объединительный собор Епифаний ПЦУ

Источник: Сегодня

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