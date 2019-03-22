"Если мы не прибегнем к перезапуску инструмента СЭЗ и ТПР, мы никогда не догоним даже Польшу и Турцию" – директор ИВЕЗ Павел Климец

В 2005 году произошла отмена всех льгот для Специальных Экономических Зон и Территорий Приоритетного Развития

"Если мы не прибегнем к перезапуску инструмента СЭЗ и ТПР, мы никогда не догоним даже Польшу и Турцию" – директор ИВЕЗ Павел Климец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3ab/012/5c93ab0121fc0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3ab/012/5c93ab0121fc0.jpg 2019-03-22T09:43:00+02:00 Украина В 2005 году произошла отмена всех льгот для Специальных Экономических Зон и Территорий Приоритетного Развития

В 2005 году произошла отмена всех льгот для Специальных Экономических Зон и Территорий Приоритетного Развития. На бумаге эти СЭЗ и ТПР до сих пор существуют. Инвесторам были обещаны специальные условия на протяжении 20, 30 и даже 60 лет. В ряде случаев на этих территориях до сих пор работают те предприятия, которые были созданы благодаря этому инструменту тогда. Представители власти в неформальных беседах высказываются против возобновления льгот, ссылаясь на якобы позицию МВФ. Собственники и руководители предприятий, а также мэры городов считают, что возобновление преференций в любом формате помогло бы резко улучшить экономическую ситуацию. В стране децентрализация, регионы получают все больше полномочий и параллельно нагрузку на свои бюджеты. Как пополнять доходную часть местных бюджетов? У большинства руководителей на местах ответов нет. Индустриальные парки – новый и хороший инструмент. Но его в состоянии создать у себя или очень богатые мегаполисы типа Днепра, либо конкретный инвестор, который "под себя" делает проект и концепцию и сам становится Управляющей компанией. У местных властей ни финансовых, ни человеческих, ни иных ресурсов нет.

- ИВЕЗ создан чуть менее года назад, каких результатов удалось достичь?

- Ну, того, что СЕЗ будут созданы и начнут функционировать уже сейчас, мы и не ожидали. Лично я получил подтверждение своих мыслей о том, что они очень нужны реальному сектору, инвестору, руководителям местного самоуправления и отдельным отраслям, например, таким как судостроение и автомобилестроение. Мы провели 8 февраля круглый стол, на который пригласили заинтересованных в этой теме, предварительно опросив руководство тех городов и областей, где по закону действуют до сих пор СЭЗ и ТПР.

В дискуссии конечно практически все, кто сидели за столом, были "за", все, кроме представителей Минэкономразвития. Но мне это понятно, у руководства страны, видимо, есть обязательства перед зарубежными партнерами, в частности, МВФ относительно возможности нашей экономики "быстро расти". Эксперты института сделали анализ функционирования всех СЭЗ в стране, попытки возобновить льготные режимы, попытки создания новых СЭЗ, к слову, госорганы не занимались этим, поэтому весь массив данных приходилось собирать по крупицам. Мы занимаемся переводами тех немногочисленных источников о моделях СЭЗ в других странах. Об опыте Польши, например, или Турции мало известно, и это ясно – Украина им потенциальный конкурент, кому интересно делиться классной технологией быстрого "экономического чуда". Есть большая аналитическая записка про КНР, ОАЭ, но это совсем пока космос для нас. Изучаем международный опыт, работаем над переводом для последующей публикации о белорусских СЭЗ – весьма интересно, какие масштабные проекты будут реализовывать они вместе с Китаем. Готовим неоспоримую доказательную базу для экономического блока нового правительства. Надеюсь убедим.

- Итоги "круглого стола" дают вам повод для оптимизма?

- Сейчас мы подписываем договоры о сотрудничестве с теми, кто заинтересован в "перезапуске" СЭЗ и ТПР, поодиночке они не очень хотят публично заявлять свою позицию потому что окажутся, так сказать, против течения. Но мы понимаем, что из-за одного неприятного злоупотребления, чернить "бренд СЭЗ" и уничтожать прекрасный, классно работающий во всем мире, экономический инструмент глупо и не правильно.

- А кто его уничтожил и как?

- Если говорить без эмоций и политики, в 2005 после Оранжевой революции этой темой начали размахивать, как флагом, и по сути никто не разбирался в эффективности самого инструмента и его влияния на экономику. Взяли факт злоупотребления на территории одной области и создали негативный тренд – было модным говорить "я против СЭЗ". Это как если бы первый раз ножом зарезали человека, то запретили бы все ножи в принципе. Так, 21 декабря 2006 года постановлением парламента была создана ТСК по вопросам проверки деятельности СЭЗ и ТПР, 20 апреля 2006 года заслушали предварительный отчет ТСК, где, кстати, писали, что проблема лежит в плоскости усовершенствования норм законодательства и предлагалось как раз проанализировать каждую СЭЗ и ТПР, чтобы использовать резервы экономики и предотвратить негативные последствия. А потом были внеочередные выборы в 2007, и ТСК прекратила свою работу, и итогового отчета никто так и не увидел, и думаю его и не было.

- А насколько актуальна информация, что МВФ запретил Украине возобновить льготы для СЭЗ И ТПР?

- Это странная история. Я специально попросил экспертов найти мне информацию, какие страны сотрудничают с МВФ, в смысле — кредитуются, и в каких функционируют СЭЗ. Вас тоже удивят эти данные. Украина в одном списке с Чадом, ЮАР, Гвинеей, Камеруном, Афганистаном, Косово, Боснией и Герцоговиной – странами, не имеющими СЭЗ. А, например, Португалия, которая в 2018 году вместе с Грецией и Украиной вошла в тройку лидеров по долгам МВФ, успешно развивает 3 самые большие СЭЗ в ЕС и является 11-й после США, Франции, Австралии, России, Канады, Японии, Новой Зеландии, Великобритании, Бразилии и Чили в мире по площади СЭЗ. Я вам скажу – это заставляет крепко задуматься и еще больше лоббировать инструмент СЭЗ, при том, что лично мне или, как говорят, "под меня", я создавать СЭЗ не собираюсь. Посмотрите эту говорящую между строк таблицу

Но с другой стороны – в Меморандуме с МВФ есть размытая формулировка о том, чтобы не давать льгот и привилегий, но прямого запрета для создания СЕЗ нет, так что это, видимо, больше позиция нынешнего руководства экономического блока правительства. Тем более, при создании СЕЗ специальным режимом смогут воспользоваться не отдельные из работающих сейчас предприятий, а новые инвестиционные проекты, создать и профинансировать которые могут и новые инвесторы, и действующие компании. Т.е. это не льготы в прямом понимании. Нельзя бюджету потерять или недополучить то, чего сейчас нет.

- Ну если есть те, кому это нужно, значит работа ИВЕЗ не будет напрасной в любом случае? Рост экономики регионов – это же и социальная составляющая: рабочие места и инфраструктурная, например, дороги?

- Ну что вы, напрасной она не будет в любом случае, потому что мир не придумал никакого другого эффективного инструмента привлечения инвестиций и роста экономики для каждой отдельной территории. Да я поддерживаю инициативы и про налог на выведенный капитал, но судебная реформа не успевает, реформы госсектора не успевают и все реформы не успевают создать одновременно с НВК "экономический рай". И меморандум с МВФ в нынешней редакции всего до 2020 года. Кстати, 5 марта совсем недавно, 59 депутатов парламента обратились в Конституционный Суд Украины за разъяснениями о соответствии Конституции Украины отмены льгот для СЭЗ и ТПР. Посмотрим на позицию Конституционного Суда.

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