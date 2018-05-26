"Если сравнить Украину 50 лет назад и сейчас – это просто "вау": беседа со знаменитым футурологом

По мнению Пола Брука, искусственный интеллект в будущем будет иметь ту же значимость, что электричество сегодня

Пол Брук – известный футуролог, руководитель направления Data Analytics в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) компании Dell EMC (американская компания, одна из крупнейших в мире корпораций на рынке продуктов, услуг и решений для хранения и управления информацией – Ред.), визионер и автор книги об искусственном интеллекте "The Life of AI"; недавно он побывал в Киеве и выступил в столичном инновационном парке Unit.City с лекцией об аналитике данных Пол работает в Dell EMC более 10 лет и курирует сотрудничество с клиентами, деловыми партнерами и интеграторами технологий для доставки решений в сфере Big Data и Analytics.

Что такое большие данные, как их используют компании? Каким будет будущее с искусственным интеллектом и как Украине догнать развитые страны? На эти и другие вопросы Пол Брук ответил сайту "Сегодня".

Найти людей, которые могут понять, что хочет сказать машина, – это остается проблемой

В прошлом мы имели дело просто с данными. Например, у бизнеса была только информация о своих клиентах, о том, кто они, где они живут и сколько тратят денег.

Но вдруг появилась возможность собирать гораздо больше информации о клиенте. Теперь мы знаем, что он покупает, а что – нет, за какими покупками идет в онлайн, когда именно он ходит в магазин, какой у него смартфон и какая машина. Мы не можем называть это просто данными – это большие данные.

То есть все большие данные – это данные, просто в гораздо большем объеме. И они могут поступать и собираться намного быстрее, чем раньше. Плюс, они могут быть запутанными, где-то – противоречивыми, требующими детального анализа, однако, как правило, они представляют ценность.

Фото: Dell EMC

Когда я только начинал работать с большими данными, в мире было всего несколько компаний, которые их использовали. Теперь все больше и больше вещей и устройств генерируют данные. Я имею в виду и IoT – интернет вещей, в том числе. Между многими вещами и устройствами существуют взаимосвязи. Эти взаимосвязи и подключение к данным перестают быть чем-то особенным, превращаясь в норму.

На сегодня главный вызов состоит в сохранении баланса между сбором и анализом данных с защищенностью и безопасностью. Людей, работающих с данными, становится все больше. Они могут использовать накопленную информацию и превращать ее в то, что нужно компаниям, правительствам или отдельные личностям.

В то же время остается проблемой поиск тех людей, которые действительно понимают, что хочет сказать машина.

Большинство ведущих компаний любят цифры, потому что они – демонстративны, они могут показать изменения и динамику, указать на тенденции. Поэтому те, кто не освоил работу с данными, рискуют отстать от более продвинутых конкурентов.

Искусственный интеллект по значимости будет как электричество сегодня

Для Dell EMC как для компании искусственный интеллект (ИИ) очень важен. Внутри компании мы используем ИИ, в том числе, чтобы делать прогнозы по ситуации на рынке. Что касается продаж, то ИИ подсказывает нашим покупателям, какие устройства и решения им могут быть интересны и нужны, но они, возможно, забыли их приобрести.

Мы встраиваем искусственный интеллект в наши технологии. Я думаю, что в будущем гораздо чаще мы будем иметь дело с искусственным интеллектом как со встроенным инструментом.

Технологии ИИ можно встроить в гидроэлектростанцию, электромобиль, самолет, телефон. Это будет везде.

Искусственный интеллект будет как электричество. Я уверен, что его значение будет сопоставимо с тем значением, которое имеет электричество, и какое оно имело на старте тотальной электрификации. То есть ИИ поможет человечеству прогрессировать.

Однако он не заменит человека. Представьте мир, заполненный роботами, где абсолютно всё компьютеризировано. Представьте и посмотрите на этот новый мир, где нет места таким людям, как Джон Леннон, нет людей, нет стран, а есть только машины. Такого не может быть. Я верю, что искусственный интеллект и человек будут работать вместе. И мы будем создавать такие вещи, о которых сегодня даже и представить не можем. Так же, как сто лет назад, люди не могли представить того, что мы имеем сейчас. Через сотню лет мы и искусственный интеллект будем делать это вместе.

Как Украине догнать развитые страны

Судя по тому, что я уже видел и с чем мог бы сравнить увиденное, Украина прогрессирует и выходит вперед в том, что касается концепций и идей. Самое важное – это желание трансформироваться, стать современной бизнес-страной и игроком на мировом рынке.

Я бы привел три составляющие успеха для для лидерства в цифровой сфере. Самая очевидная из них – это человеческий капитал, то есть люди, которые стремятся стать лидерами; я не имею в виду политику, я говорю об IT-бизнесе. Отрадно, что я вижу это в Украине – я вижу поколение, которое хочет действовать.

Вторая составляющая – это инфраструктура, однако она не так важна, как вам может казаться. Потому что, когда у людей появится реальная потребность модернизироваться, то появятся и возможности, чтобы реализовать эти требования. Я работаю в большом регионе – ЕМЕА – он включает страны Европы, Ближнего Востока и Африки, поэтому я могу утверждать, что это действительно возможно, и есть опыт, который подтверждает эти слова.

Третье – это широкие связи с остальным миром. На мой взгляд, Украина – это страна, которая смотрит в будущее. Тут нужно помнить, что изнутри ситуация может казаться хуже и безнадежнее, чем на самом деле, и чем представляется со стороны. Не всегда мы можем отследить и почувствовать динамику изменений, даже когда они происходят.

Лично я не верю в ранжирование стран по степени успешности, например. Если в стране решились на кардинальные перемены, то они происходят. Всё меняется очень быстро. Я уже говорил ранее, что темпы прогресса стали гораздо выше, чем 20-25 лет и ранее. Через какое-то время вы увидите результаты тех шагов, на которые решились пойти. Эти шаги могут показаться не такими большими, как хотелось бы.

Однако, если посмотреть и сравнить Украину 50-летней давности и сейчас – это просто "вау".

Отметим, некоторое время назад на нашем сайте вышел материал, посвященный развитию блокчейн-технологий в Украине – как оказалось, по уровню их развития наша страна в самом ближайшем будущем может стать вровень с мировыми державами.

Также сайт "Сегодня" недавно посетил проходивший в Киеве X форуме интернет-деятелей iForum и узнал, как Facebook и Google искажают для нас реальность.

А еще раньше мы пообщались с известным специалистом в области коммуникативных технологий Георгием Почепцовым. Читайте интервью "Будущее уже пришло, мы просто еще не догадываемся об этом".