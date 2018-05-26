"Если сравнить Украину 50 лет назад и сейчас – это просто "вау": беседа со знаменитым футурологом

Сегодня, 07:36

 По мнению Пола Брука, искусственный интеллект в будущем будет иметь ту же значимость, что электричество сегодня

Фото: пресс-служба Dell EMC
Фото: пресс-служба Dell EMC

Пол Брук – известный футуролог, руководитель направления Data Analytics в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) компании Dell EMC (американская компания, одна из крупнейших в мире корпораций на рынке продуктов, услуг и решений для хранения и управления информацией – Ред.), визионер и автор книги об искусственном интеллекте "The Life of AI"; недавно он побывал в Киеве и выступил в столичном инновационном парке Unit.City с лекцией об аналитике данных  Пол работает в Dell EMC более 10 лет и курирует сотрудничество с клиентами, деловыми партнерами и интеграторами технологий для доставки решений в сфере Big Data и Analytics.

Что такое большие данные, как их используют компании? Каким будет будущее с искусственным интеллектом и как Украине догнать развитые страны? На эти и другие вопросы Пол Брук ответил сайту "Сегодня".

Найти людей, которые могут понять, что хочет сказать машина, – это остается проблемой

В прошлом мы имели дело просто с данными. Например, у бизнеса была только информация о своих клиентах, о том, кто они, где они живут и сколько тратят денег.  

Но вдруг появилась возможность собирать гораздо больше информации о клиенте. Теперь мы знаем, что он покупает, а что – нет, за какими покупками идет в онлайн, когда именно он ходит в магазин, какой у него смартфон и какая машина. Мы не можем называть это просто данными – это большие данные.

То есть все большие данные – это данные, просто в гораздо большем объеме. И они могут поступать и собираться намного быстрее, чем раньше. Плюс, они могут быть запутанными, где-то – противоречивыми, требующими детального анализа, однако, как правило, они представляют ценность.

paul_brook_def2017_press-meeting_7Фото: Dell EMC 

Когда я только начинал работать с большими данными, в мире было всего несколько компаний, которые их использовали. Теперь все больше и больше вещей и устройств генерируют данные. Я имею в виду и IoT – интернет вещей, в том числе. Между многими вещами и устройствами существуют взаимосвязи. Эти взаимосвязи и подключение к данным перестают быть чем-то особенным, превращаясь в норму.

На сегодня главный вызов состоит в сохранении баланса между сбором и анализом данных с защищенностью и безопасностью. Людей, работающих с данными, становится все больше. Они могут использовать накопленную информацию и превращать ее в то, что нужно компаниям, правительствам или отдельные личностям.

В то же время остается проблемой поиск тех людей, которые действительно понимают, что хочет сказать машина.

Большинство ведущих компаний любят цифры, потому что они – демонстративны, они могут показать изменения и динамику, указать на тенденции. Поэтому те, кто не освоил работу с данными, рискуют отстать от более продвинутых конкурентов.

Искусственный интеллект по значимости будет как электричество сегодня

Для Dell EMC как для компании искусственный интеллект (ИИ) очень важен. Внутри компании мы используем ИИ, в том числе, чтобы делать прогнозы по ситуации на рынке. Что касается продаж, то ИИ подсказывает нашим покупателям, какие устройства и решения им могут быть интересны и нужны, но они, возможно, забыли их приобрести.

Мы встраиваем искусственный интеллект в наши технологии. Я думаю, что в будущем гораздо чаще мы будем иметь дело с искусственным интеллектом как со встроенным инструментом.

Технологии ИИ можно встроить в гидроэлектростанцию, электромобиль, самолет, телефон. Это будет везде.

Искусственный интеллект будет как электричество. Я уверен, что его значение будет сопоставимо с тем значением, которое имеет электричество, и какое оно имело на старте тотальной электрификации. То есть ИИ поможет человечеству прогрессировать.

Однако он не заменит человека. Представьте мир, заполненный роботами, где абсолютно всё компьютеризировано. Представьте и посмотрите на этот новый мир, где нет места таким людям, как Джон Леннон, нет людей, нет стран, а есть только машины. Такого не может быть. Я верю, что искусственный интеллект и человек будут работать вместе. И мы будем создавать такие вещи, о которых сегодня даже и представить не можем. Так же, как сто лет назад, люди не могли представить того, что мы имеем сейчас. Через сотню лет мы и искусственный интеллект будем делать это вместе.

Как Украине догнать развитые страны

Судя по тому, что я уже видел и с чем мог бы сравнить увиденное, Украина прогрессирует и выходит вперед в том, что касается концепций и идей. Самое важное – это желание трансформироваться, стать современной бизнес-страной и игроком на мировом рынке.

Я бы привел три составляющие успеха для для лидерства в цифровой сфере. Самая очевидная из них – это человеческий капитал, то есть люди, которые стремятся стать лидерами; я не имею в виду политику, я говорю об IT-бизнесе. Отрадно, что я вижу это в Украине – я вижу поколение, которое хочет действовать.

Вторая составляющая – это инфраструктура, однако она не так важна, как вам может казаться. Потому что, когда у людей появится реальная потребность модернизироваться, то появятся и возможности, чтобы реализовать эти требования. Я работаю в большом регионе – ЕМЕА – он включает страны Европы, Ближнего Востока и Африки, поэтому я могу утверждать, что это действительно возможно, и есть опыт, который подтверждает эти слова.

Третье – это широкие связи с остальным миром. На мой взгляд, Украина – это страна, которая смотрит в будущее. Тут нужно помнить, что изнутри ситуация может казаться хуже и безнадежнее, чем на самом деле, и чем представляется со стороны. Не всегда мы можем отследить и почувствовать динамику изменений, даже когда они происходят.

Лично я не верю в ранжирование стран по степени успешности, например. Если в стране решились на кардинальные перемены, то они происходят. Всё меняется очень быстро. Я уже говорил ранее, что темпы прогресса стали гораздо выше, чем 20-25 лет и ранее. Через какое-то время вы увидите результаты тех шагов, на которые решились пойти. Эти шаги могут показаться не такими большими, как хотелось бы.

Однако, если посмотреть и сравнить Украину 50-летней давности и сейчас – это просто "вау". 

Отметим, некоторое время назад на нашем сайте вышел материал, посвященный развитию блокчейн-технологий в Украине – как оказалось, по уровню их развития наша страна в самом ближайшем будущем может стать вровень с мировыми державами.

Также сайт "Сегодня" недавно посетил проходивший в Киеве X форуме интернет-деятелей iForum и узнал, как Facebook и Google искажают для нас реальность.

А еще раньше мы пообщались с известным специалистом в области коммуникативных технологий Георгием Почепцовым. Читайте интервью "Будущее уже пришло, мы просто еще не догадываемся об этом".
технологии, будущее, интеллект, искусственный интеллект

Вы сейчас просматриваете новость ""Если сравнить Украину 50 лет назад и сейчас – это просто "вау": беседа со знаменитым футурологом". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Виталий Андроник

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: pixabay.com

Великобританию призвали готовиться к "космическим атакам"

23 Мая, 06:21

Глава Королевских ВВС Стивен Хиллиер считает, что страна должна озаботиться защитой своих спутников, от которых серьезно зависит ее повседневная жизнь

Авто

Hyundai представил необычный лимузин класса люкс

22 Мая, 07:04

Машина будет предлагаться в двух вариантах – шести- и восьмиместной
Загрузка...

Wellness

В мозгах умных людей мало нейронов. Фото: pixabay.

Всех самых умных людей объединяет одно свойство - ученые

19 Мая, 15:43

Интересное заявление сделали специалисты из Нью-Мексико и Берлина

Донбасс

фото: скриншот видео

Разведчики ООС продемонстрировали новую технику

13 Мая, 21:01

Новая техника кардинально меняет работу военных
Загрузка...