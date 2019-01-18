"Эти истории должны быть показаны и услышаны": "Донбасс и Мирные" были презентованы в стенах Европарламента

Европейцы не остались равнодушными к историям мирных жителей Донбасса

В Страсбурге. Представители Фонда Рината Ахметова и европарламентарии на презентации фотокниги. Фото: fdu.org.ua.

"Эти истории должны быть показаны и услышаны": "Донбасс и Мирные" были презентованы в стенах Европарламента Станислав Донец //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1cb/e85/5c41cbe85d536.png //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1cb/e85/5c41cbe85d536.png 2019-01-18T17:25:00+02:00 Украина Европейцы не остались равнодушными к историям мирных жителей Донбасса

На сессии Европарламента, которая проходила с 15 по 17 января во французском Страсбурге, состоялась уникальная выставка фото- и видеоматериалов "Донбасс и Мирные", подготовленная Фондом Рината Ахметова. Экспозиция вызвала особый интерес у европейцев, которые не остались равнодушными к теме вооруженного конфликта на Донбассе и высоко оценили роль Рината Ахметова в преодолении гуманитарной катастрофы на востоке Украины.

Черно-белое

Выставка создана, чтобы поделиться историями людей, с которыми Фонд Рината Ахметова сталкивается в своей ежедневной работе, помогает им и которым невозможно не сопереживать. Поэтому Фонд издал фотокнигу "Донбасс и Мирные" и продолжает знакомить мир с трагедией Донбасса.

"Мы сегодня здесь, чтобы рассказать европейцам о важности помощи мирным людям на линии огня и той поддержке, которую им предоставляет Фонд Рината Ахметова. Европа могла бы использовать все доступные инструменты, чтобы двигаться в направлении мирных решений. Прежде всего, нужно позаботиться о наиболее уязвимых категориях населения Донбасса. Дать пенсионерам, детям, будущим поколениям возможность поверить снова в жизнь. Надеюсь, что работа, которую мы все с вами здесь делаем, принесет на Донбасс надежду", — сказал директор SCM по международным связям и отношениям Джок Мендоза-Вилсон.

Черно-белые коллажи из книги "Донбасс и Мирные" символизируют трагедию людей, оказавшихся в условиях войны. В противовес им на выставке были представлены цветные кадры — люди, к которым уже пришла помощь от Фонда, и у них есть надежда на возвращение к мирной жизни. Депутаты Европарламента, лидеры общественного мнения, гости перелистывали тяжелые страницы книги, откуда на них смотрели совсем не детские глаза раненых малышей и подростков, а взгляды стариков заставляли задуматься об их страданиях. А видеоролики с детьми, которые пережили ужасы войны, дали возможность всем взрослым понять кошмар, разделивший их жизнь на "до" и "после".

Спасенные жизни

По информации ООН, сегодня почти 4 миллиона человек на Донбассе нуждаются в гуманитарной помощи — продуктах и медикаментах. Они потеряли свой привычный уклад жизни, их семьи были разорваны, жилье разрушено, погиб кто-то из близких или знакомых людей.

"Конфликт на востоке Украины уходит с международных радаров, однако миллионы жителей Донбасса все еще нуждаются в гуманитарной помощи. Сейчас надежда на жизнь людей на Донбассе приходит вместе с сочувствием и гуманитарной помощью. Уроженец Донбасса Ринат Ахметов, в полной мере чувствуя боль своих земляков, с первых дней вооруженного конфликта протянул руку помощи. В 2014 году под эгидой Фонда он создал крупнейшую гуманитарную программу в Украине — Гуманитарный штаб. За четыре года ее работы были спасены жизни миллиона человек по обе стороны линии соприкосновения. Каждый день помощь продолжает поступать на Донбасс. Потребность в ней остается крайне высокой. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии в октябре-ноябре 2018 года: 85% жителей региона утверждают, что не выжили бы без помощи Рината Ахметова. Еще порядка 62% граждан Украины также уверены, что самую большую поддержку жителям Донбасса оказывает именно Фонд. По мнению 57% опрошенных украинцев, Фонд Рината Ахметова предотвратил гуманитарную катастрофу на Донбассе", — поделилась Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Шанс

У каждого героя выставки "Донбасс и Мирные" — своя история.

"Практически каждая история — история про беду. Но это и история про надежду: на помощь, на то, что о них не забыли, на то, что есть на кого опереться. Люди продолжают страдать в XXI веке в центре Европы, когда, по большому счету, войны быть не должно. Поэтому их истории должны быть проговорены, услышаны, сохранены, прожиты, поняты, рассказаны, а лучше — показаны. И Фонд показывает ту реальность, в которой они оказались", — отметила Наталья Емченко.

Член Европарламента от Консервативной партии Чарльз Тэннок, побывавший на выставке Фонда, отметил, что его парламентским коллегам выпала уникальная возможность узнать о конфликте в Украине и о том, как война влияет на повседневную жизнь мирных жителей, оказавшихся в ее эпицентре.

"Мы должны отдать дань уважения работе Фонда Рината Ахметова. В частности, в обеспечении жителей Донбасса наборами выживания. Им предоставляли убежище, их кормили и поили. И таким образом вселяли надежду на светлое будущее. Без помощи Рината Ахметова более миллиона человек, проживающих неподалеку от линии огня, не выжили бы. И это отличный пример того, как частный сектор помогает государству не допустить страданий ни в чем не повинных людей, живущих в охваченном войной регионе", — констатировал Тэннок.

А член Европарламента Макс Демемаскер подчеркнул:

"Самой большой угрозой для мирных жителей во время боевых действий является риск быть забытыми, чего нельзя допустить!"

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АВТОР: Станислав Донец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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