"Это не апокалипсис": ведущие новостей "Сегодня" и канала "Украина 24" запустили флешмоб

Ведущие стали делиться в соцсетях советами о том, что делать во время пандемии коронавируса

Флешмоб от новостей "Сегодня" и канала "Украина 24". В соцсетях мы начали делиться главными советами о том, что делать во время пандемии коронавируса, и делиться собственным опытом. Смотрим, слушаем и запоминаем.

"Карантин так карантин! Коронавирус среди нас, но никакой паники, господа, остаемся дома!" – заявила Елена Цинтила, ведущая канала "Украина 24".

Максим Сикора, ведущий новостей "Сегодня":

"Отдельная просьба к нашим старшим зрителям. Мы о вас особенно заботимся, потому что именно вы в зоне риска. Не выходите лишний раз из квартиры, коммуналку можно оплатить и в интернете, а продукты пусть покупают и оставляют под дверью младшие родственники".

Виталий Школьный, ведущий новостей "Сегодня":

"Например, я предупредил своих родителей, что мы видеться в ближайшие недели не будем. Будем общаться только по телефону и через видеосвязь".

Вы можете сохранить не только свою жизнь, но и тех, кто рядом: детей, любимых, бабушек, дедушек и даже соседа. Для этого следует соблюсти лишь несколько правил.

Андрей Булгаров, ведущий канала "Украина 24":

"Контролируем попытки потрогать грязными руками свое лицо, кстати, не свое тоже. Если есть маски, то носим, но меняем их каждые три часа. Потому что на четвертый она сама становится носителем болезни".

Елена Цинтила, ведущая канала "Украина 24":

"А еще вирус, оказывается, живет на тканях и на металлических поверхностях несколько часов, поэтому стираем вещи, протираем руки и дезинфицируем телефоны". В тренде Украинские суды перешли на особый режим работы

Мероприятия, которые сейчас в Украине вводятся, должны затормозить распространение коронавируса.

Сергей Никифоров, ведущий канала "Украина 24":

"Лучше избегать любых предложений с продажей лекарств от коронавируса, потому что это абсолютно точно аферисты. Их только сейчас разрабатывают".

Но не паникуем!

Максим Сикора, ведущий новостей "Сегодня":

"Помните: несколько недель дома – это малая неприятность против недели в больнице. Берегите себя и окружающих".

Ведущие новостей "Сегодня" и канала "Украина 24" в своих интернет-обращениях уверяют: все, что узнают о болезни, сразу сообщать зрителям.

Андрей Булгаров, ведущий канала "Украина 24":

"Нет, уважаемые, это не апокалипсис, просто очередной вирус, к которому можно подготовиться и в конце его победить. Главное при этом – оставаться людьми".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что голливудские звезды посвятили песню борьбе с коронавирусом. Натали Портман, Зои Кравиц и другие знаменитости спели хит Джона Леннона.

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