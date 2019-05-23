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"Это не эксперимент": монетизация субсидий показывает успехи

Актуально
23 мая, 10:15

В марте 2019 года в Украине началась важная реформа социальной поддержки — монетизация субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Первые месяцы работы проекта показывают успехи. Разбираемся – какие, а также развенчиваем мифы вокруг субсидий

"Это не эксперимент, это нельзя завершать. Далее у нас на очереди – монетизировать все льготы", — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, заверяя, что начатый проект власть сворачивать не намерена. Суть реформы, попросту говоря: позволить получателям поддержки от государства самим распоряжаться деньгами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Прежде правительство перечисляло средства поставщикам тепла, воды или света, теперь же деньги приходят получателям субсидий. Из них они оплачивают коммуналку, а остатком могут распоряжаться на свое усмотрение.

"Я уже всю семью приучила "прикручивать", — рассказывает 58-летняя Татьяна Федоровна из Константиновки на Донетчине. – Благо, погода в марте и апреле была относительно теплая, так что платежки за отопление вышли небольшие, а субсидия до конца отопительного сезона — приличная. Так что удалось отложить немного на летний отдых", — делится она своим опытом управления монетизированной субсидией.

Нужно ли "жечь" газ для субсидии?

Несмотря на успешную информационную кампанию о субсидиях от правительства, некоторые мифы продолжают передаваться по сарафанному радио. Например, говорят, что якобы нормы потребления газа, света или воды нужно использовать полностью — иначе не дадут субсидию. Из-за этого некоторые пытаются "жечь" газ, лишь бы получить заветную цифру на счетчике. Зимой доходило до абсурда: отопление выкручивалось на максимум, при этом окна и двери были открыты настежь.

В Минсоцполитики подчеркивают, что неиспользованные нормы никак не отображаются на том, будет ли субсидия предоставлена в будущем. Объем субсидии рассчитывается по специальной формуле, которая дает преимущества семьям с маленьким доходом: им государство выделит большую помощь для оплаты коммунальных услуг.

"Отопление зимой — 850 грн в месяц, а вся коммуналка в моей однушке — почти полторы тысячи. С моей пенсией я такого не потяну, — рассказывает Элла Васильевна, пенсионерка из Кривого Рога.  – А так субсидия приходит мне вместе с пенсией, еще и плюс получается — в апреле у меня осталось 178 гривен из субсидии".

И если "жечь газ" ни в коем случае не надо, то вот платить за услуги ЖКХ — обязательно. Получатель монетизированной субсидии должен прилежно оплачивать счета за коммуналку — иначе выплаты ему приостановятся, а субсидию вернут на безналичную систему. Однако, как отмечают и в правительстве, и в компаниях-поставщиках услуг, большинство получателей госпомощи платят дисциплинированно.

Что дает монетизация субсидий

В правительстве подчеркивают: монетизация субсидий — проект в том числе и доверия, и сотрудничества с гражданами. Что касается сферы ЖКХ, то благодаря монетизированным субсидиям люди получают стимул бережно относиться к энергоресурсам. Ведь тогда получатели смогут экономить и освободжать средства, которые смогут потратить на свои нужды.

"Обычно у меня слишком много забирали платежки за свет, — говорит харьковчанин Павел. — Разобрался и понял, что проблема в старом холодильнике, который стоит еще с 90-х. Взял новый в кредит, теперь за электричество плачу гораздо меньше, а из сэкономленных субсидионных денег буду гасить долг понемногу".

Эксперты и представители власти уверены, что первый этап монетизации субсидий идет с хорошими показателями. А это показывает, что эта реформа может стать хорошей основой для масштабных программ по утеплению домов и общей энергоэффективности.

Кроме того, из системы уходят риски, связанные с коррупцией и возможными махинациями с субсидиями. "Это подтверждает наш давнишний, но актуальный и сейчас тезис – деньги надо доверять конкретным людям, а не компаниям-посредникам", — резюмирует глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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Тег ЖКХ, субсидии, Гройсман, Коболев, монетизация

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