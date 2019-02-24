Это стыд и срам: Кравчук пожаловался на отсутствие президентской пенсии

По словам Кравчука, он получает "всего" 18 тысяч гривен

Леонид Кравчук. Фото: socportal.info.

Это стыд и срам: Кравчук пожаловался на отсутствие президентской пенсии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2ba/96b/5c72ba96bace7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2ba/96b/5c72ba96bace7.jpg 2019-02-24T18:08:54+02:00 Украина По словам Кравчука, он получает "всего" 18 тысяч гривен

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук пожаловался на то, что он не получает выплаты за выполнение президентских полномочий – ему приходит "только" депутатская пенсия в размере 18 тысяч гривен.

"А нет у меня президентской пенсии! Я получаю депутатскую пенсию в 18 тысяч гривен, но это стыд и срам, что нет президентской", – рассказал он, передает "Новое время".

При этом он добавил, что после того, как он "взял на руки это государство, ему не могут назначить содержание даже в пять гривен". В то же время, он не уточнил, какая именно пенсия причитается человеку, возглавлявшему государство.

"Обидно, что есть люди, которые сделали для страны сущие пустяки, а у них пенсии в 100 или 200 тысяч", – пожаловался он, однако не назвал этих людей.

Отметим, что первым президентом Украины Кравчук, ранее заведовавший отделом пропаганды и агитации ЦК КПУ и входивший в Политбюро ЦК КПУ, стал 5 декабря 1991 года. Спустя три дня в белорусском санатории Беловежская пуща он подписал соглашение, положившее конец существованию СССР. и давшее старт формальному Содружеству независимых государств (СНГ).

Напомним, ранее действующий глава государства Петр Порошенко, поздравляя Леонида Кравчука с 85-летним юбилеем, назвал его примером патриотизма и ответственности.

Отметим, что Кравчук принимал поздравление ко дню рождения в небольшой столичной галерее. Празднование юбилея он начал с презентации своей книги.

Также мы писали о том, как первый президент Украины рассказал о визите сорок первого президента США в Киев. Ранее первый президент Украины Кравчук объяснил, почему отказался от ядерного оружия.

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