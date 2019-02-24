Это стыд и срам: Кравчук пожаловался на отсутствие президентской пенсии
По словам Кравчука, он получает "всего" 18 тысяч гривен
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук пожаловался на то, что он не получает выплаты за выполнение президентских полномочий – ему приходит "только" депутатская пенсия в размере 18 тысяч гривен.
"А нет у меня президентской пенсии! Я получаю депутатскую пенсию в 18 тысяч гривен, но это стыд и срам, что нет президентской", – рассказал он, передает "Новое время".
При этом он добавил, что после того, как он "взял на руки это государство, ему не могут назначить содержание даже в пять гривен". В то же время, он не уточнил, какая именно пенсия причитается человеку, возглавлявшему государство.
"Обидно, что есть люди, которые сделали для страны сущие пустяки, а у них пенсии в 100 или 200 тысяч", – пожаловался он, однако не назвал этих людей.
Отметим, что первым президентом Украины Кравчук, ранее заведовавший отделом пропаганды и агитации ЦК КПУ и входивший в Политбюро ЦК КПУ, стал 5 декабря 1991 года. Спустя три дня в белорусском санатории Беловежская пуща он подписал соглашение, положившее конец существованию СССР. и давшее старт формальному Содружеству независимых государств (СНГ).
Напомним, ранее действующий глава государства Петр Порошенко, поздравляя Леонида Кравчука с 85-летним юбилеем, назвал его примером патриотизма и ответственности.
Отметим, что Кравчук принимал поздравление ко дню рождения в небольшой столичной галерее. Празднование юбилея он начал с презентации своей книги.
Также мы писали о том, как первый президент Украины рассказал о визите сорок первого президента США в Киев. Ранее первый президент Украины Кравчук объяснил, почему отказался от ядерного оружия.
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