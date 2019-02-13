Европейский Союз помогает развивать украинские дороги

В этом году его внимание, в частности, сосредоточится и на Тернопольщине

Европейский Союз помогает развивать украинские дороги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2dc/2c7/5c62dc2c7200f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2dc/2c7/5c62dc2c7200f.jpg 2019-02-13T09:20:00+02:00 Украина В этом году его внимание, в частности, сосредоточится и на Тернопольщине

Здесь при финансовом содействии ЕС должно начаться строительство первой очереди восточного обхода главного города области. На эти работы направляется 20 млн евро, что эквивалентно 630 млн гривен.

Соответствующее соглашение было заключено в конце 2018 года в Брюсселе. Оно предусматривает, что деньги выделит Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Украинская дорожная отрасль уже имеет примеры сотрудничества с ним, а также с другими международными финансовыми институтами, среди которых, в частности, – Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Правда, такое сотрудничество с ними происходит на условиях кредитования.

На этот раз имеем уникальный случай: Евросоюз предоставляет Украине грант, это означает, что помощь осуществляется на безвозвратной основе. За годы независимости это первый пример, когда европейское сообщество финансирует дорожные работы в нашей стране на таких выгодных условиях.

Тернопольщина не случайно оказалась в зоне внимания Евросоюза. В области достаточно разветвленная сеть дорог. По ее территории проходят две международные автомобильные трассы. Протяженность автодорог государственного значения составляет почти 1,5 тыс. километров.

К тому же регион вошел в топовую пятерку областей Украины, лидирующих по темпам и объемам осуществления работ на дорогах государственного значения. По информации руководителя Службы автомобильных дорог (САД) в Тернопольской области Богдана Юлика, в прошлом году здесь обновлено 98 километров дорожного покрытия.

"Это рекордный показатель для Тернопольщины, которого мы достигли за много лет", - подчеркнул он.

По словам руководителя САД, в 2018 году, в частности, существенный ремонт произведен на трассе Тернополь – Подволочиск. Был завершен и ремонт проездной части дороги Р-41.

"Эта дорога "огибает" Тернополь с севера и соединяет автотрассы Тернополь – Львов и Тернополь – Кременец", - пояснил Богдан Юлик. И добавил, что обновление трассы стало одним из приоритетных направлений работы САД, поскольку она входит в транснациональный коридор GO highway.

Также в прошлом году были отремонтированы участки дорог Тернополь – Кременец, Тернополь – Львов и автодороги в городе Бережаны. Теперь водители, которые пользуются обновленными дорогами Тернопольщины, считают их едва ли не идеальными.

В значительной степени такие достижения стали возможными благодаря усиленному финансированию из Государственного бюджета. В 2018 году из него на ремонт дорог в область поступило почти 1,6 млрд гривен. Для сравнения – в 2017 году на эти цели она получила лишь 682,5 млн гривен.

В текущем году государственное финансирование дорожных работ на Тернопольщине тоже увеличится. Такая перспектива дает автодорожникам области основания для амбициозных планов. И грантовая поддержка Евросоюза также является не лишней для их реализации.

Строительство первой очереди восточного обхода Тернополя считают делом важным, причем, не только для региона. Ее протяженность составит 8,6 километра. Она проляжет между населенными пунктами Шляхтинцы и Смыкивцы. И будет отвечать высоким европейским стандартам – дорожники уверяют, что она будет относиться к категории 1Б. Речь идет и о качестве дорожного покрытия, и о том, что дорога будет иметь четыре полосы движения, а также разделительную полосу, ширина которой достигнет 13 метров. Это делается не случайно: если в будущем возрастет интенсивность движения по ней, дорогу можно будет расширить до шести полос.

А такие перспективы действительно есть – новая дорога непременно будет востребована среди водителей.

"Строительство этой дороги даст возможность освободить Тернополь от транзитного транспорта, которого в последние годы становится все больше, и обеспечить удобный проезд в обход областного центра, – поделился Богдан Юлик. – К тому же это положительно скажется и на вопросах безопасности автомобилистов, на уменьшении количества ДТП. В то же время существенно улучшится и экологическая ситуация, о которой мы должны постоянно заботиться".

Высокие требования к объездной обусловлены еще и тем, что она должна связать две международные трассы. Речь идет о М-19/Е-85, которая пролегает от пункта пропуска Доманове на границе с Беларусью, а дальше на Ковель – Черновцы – Тереблече по направлению на г. Бухарест. А также о М-12/Е-50: Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка (через г. Винницу). Новая дорога станет частью транснационального транспортного коридора GO highway, цель которого – соединить польские порты Гданьск и Гдыня с портами Одессы и Николаева.

"В дальнейшем объездная дорога будет продлена от трассы М-19 к трассе М-09 на участке Тернополь – Львов. И комфортно чувствовать себя на ней будут не только украинские водители, но и их коллеги из-за границы. Европа станет ближе к нашей стране", - отметил Богдан Юлик.

На данный момент восточный обход Тернополя проходит стадию проектирования. Его общая стоимость составляет 4,3 млн гривен. Этой работой занимается Служба автомобильных дорог в области. Вскоре она ожидает получить научное сопровождение от главного научно-исследовательского учреждения Украины по вопросам строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и транспортных сооружений – ГП "Госдор НДИ". Одновременно дорабатывается еще один важный вопрос, который касается землеустроительной документации.

В Службе автомобильных дорог надеются, что подготовительные работы над проектом не займут очень много времени. И строительство вскоре уже можно будет начинать.

"Сотрудничество с Евросоюзом – дело ответственное, и оно заставит нас "держать марку", - отметил Богдан Юлик. – В то же время оно очень перспективно, ведь помогает не просто менять качество дорог, но и существенно повышать качество жизни наших людей".

В этом году на автодорогах Украины ожидают серьезных изменений. В законе о Государственном бюджете предусмотрено выделить "Укравтодору" более 33,4 млрд гривен. Из них, в частности, на развитие и содержание дорог государственного значения – более 13,4 млрд гривен.

Сегодня происходит существенное реформирование дорожной отрасли. Она начинает работать по другим стандартам и подходам, использовать современные инновации. И это придает уверенности в том, что уже вскоре такое "ноу хау" как ямочный ремонт отойдет в прошлое, что украинские водители на наших дорогах будут чувствовать себя европейцами.

Михаил Вернигора,

Национальный пресс-клуб "Украинская перспектива"

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