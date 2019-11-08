Европорт 2019: украинские студенты посетили самую крупную морскую выставку Европы

Проекты, которые защищали украинские студенты в финале конкурса "Морское дело", не менее инновационные, чем представленные на выставке

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"Европорт" – это самая крупная выставка, посвященная судостроению. Она проходит в Роттердаме – одном из самых больших портовых городов Европы. Тема выставки в этом году "Умные решения".

В этом году на выставку зарегистрировалось 27 тыс. моряков и техников морского флота. Среди них 30 украинских студентов, победителей образовательного проекта "Морское дело". Это конкурс, который Фонд Бориса Колесникова несколько лет подряд проводит, чтобы поддержать и мотивировать талантливую молодежь. Поездка на профильную выставку – это возможность познакомиться с новинками отрасли и обменяться опытом с иностранными коллегами.

Также Фонд Бориса Колесникова организовал для студентов экскурсию по порту Роттердама – самом крупному в Европе.

"Победители "Морского дела" – профессионалы нового поколения"

Морская навигация и судостроение движется к автономным системам. Не зря темой выставки в этом году стали "Умные решения". Например, на выставке представили береговой центр поддержки, позволяющий удаленно управлять парусным судном или использование автопилотов на базе искусственного интеллекта на суднах.

"Очень поражает, насколько далеко шагает морская сфера. Много вещей, которые здесь представлены, я не видел и не знал. Мы можем подходить к стендам и нам все рассказывают простым языком. Мы подходили к морским тренажерам и мне показали, как буксир управляется и что его можно поставить на автопилот, и он сам может рассчитывать расстояние до препятствия и сам его обходить. Также показали, как переключаться на ручное управление", – рассказывает Никита Глинев, студент Азовского морского института Одесской национальной морской академии (Мариуполь).

Проекты, которые защищали украинские студенты в финале конкурса "Морское дело", не менее инновационные, чем представленные на выставке. Умников Никита из Одесской морской академии представил проект по автоматизации судов. Он предлагает использовать технологии блокчейна и умных вещей. Судна оборудуются датчиками и для управления нужно несколько человек, которые могут работать с берега. Система может анализировать состояние судна и просчитывать курс судов.

Павел Карпенко из Киевского института водного транспорта им. Гетьмана Петра Сагайдачного (Киев) предлагает перерабатывать ил после дноуглубления рек. Сегодня ил просто выбрасывается на берег после дноуглубительных работ, рассказывает Павел Карпенко. Его можно делать топливные брикеты, косметические средства, используют в сельском хозяйстве как удобрение. Если построить цех по переработке ила, можно будет привлекать инвесторов.

На самой выставке студенты смогли увидеть, какие технологии внедряются сегодня в мире, и как можно реализовать свои проекты.

"Выставка очень большая, здесь много всего и иногда теряешься – куда сначала пойти, что увидеть. Я в восторге от всего, что здесь находится. Поскольку я судоводитель, меня больше всего впечатлили объекты, связанные с навигацией. Это был полностью интегрированный мостик в ЖК-мониторах – то есть, были собраны основные элементы управления на одну конструкцию, что гораздо упрощает работу навигатора. Также меня удивили батареи, которые могут использоваться на судах. При отсутствии источников питания большие наборы батарей обеспечивают судно электроэнергией", – поделился Илья Капацына, студент Дунайского института Одесской морской академии (Измаил).

На выставке к студентам присоединился президент Фонда Борис Колесников.

"Победители "Морского дела" – профессионалы нового поколения, которым предстоит преобразовать морскую и речную отрасль в Украине. В Роттердаме они увидели, к чему нужно стремиться, определили цели и задачи. Инвестировать в молодых специалистов не просто важно, а сверхважно. Над этим сейчас работает весь мир. Все бьются за молодежь, кроме нашей страны, к сожалению. Я считаю, что наш проект – малая толика того, что можно сделать для нашей молодежи. Даже по итогам этого конкурса у ребят есть масса предложений от экспедиторских компаний, судоремонтных заводов. В Нидерландах наши студенты стали частью платформы для обмена знаниями и получили доступ к развитию морской карьеры. Уверен, победители "Морского дела" с легкостью найдут себе работу, будем болеть за то, чтобы они остались в нашей стране", – подчеркивает Борис Колесников.

"Я хотел бы вернуться туда еще"

Украинские студенты также побывали в порту Роттердама – крупнейшем в мире узле судоходных линий. Победители конкурса "Морское дело 2019" посетили терминалы и промышленную зону, районы Эемхавен, Ботлек, Европорт и насыпные территории Maasvlakte и Maasvlakte-2. Ребята увидели погрузку и разгрузку контейнеров с грузами, работу автоматической техники, обзорную панораму всего порта, прибытие судов в реальном времени, а также встретились с сотрудниками компании EMO – крупнейшего сухогрузного терминала в Европе.

"Это невероятно крупный порт. Его площадь 105 кв. км. Здесь огромное количество инфраструктурных объектов, промышленных производств и масштабы просто нереальны. Грузооборот порт в год составляет порядка 600 млн тонн. Это произвело на меня большое впечатление, и я бы хотел вернуться туда еще. Порты Украины гораздо минималистично сложены за счет того, что площадей не так много. Но работа настроена на неплохом уровне даже по европейским меркам", – отмечает Шамиль Мустафинов из Одесского национального морского университета.

Карпенко Павел имеет опыт хождения в порты Новый Орлеан, Хьюстон – стратегические порты США. И порт Роттердама его впечатлил.

"Порт Роттердама действительно большой и всесторонне развит. Я получил массу впечатлений. Роттердам действительно морское окно в Европу. Большинство судов из Северной и Южной Америки, Азии сначала идут в Роттердам – это перевалочный пункт всех контейнеров, которые потом идут дальше в Европу", – делится студент.

Сравнивая порт Роттердама с украинскими портами, позволяет понять, как далеко мы отстали, говорит студент из Измаила Илья Капацына. Но вместе с тем, это дает понимание, что надо менять и куда двигаться.

"Больше всего меня удивило то, насколько организована работа – она не останавливается ни на минуту – нет простоев, постоянно есть движение, а это значит, что порт работает правильно", – отмечает студент.

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