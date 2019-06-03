Фестиваль "Такой как я" объединяет единомышленников для развития инклюзивного общества

1 июня в международный День защиты детей в Киеве состоялся пятый ежегодный фестиваль "Такой как я", цель которого – популяризировать идеи инклюзивного общества и толерантного отношения к детям с особенностями развития

Ежегодный фестиваль выступает платформой для объединения общественных организаций, активистов и граждан вокруг развития инклюзивного общества. Участники фестиваля на практике демонстрируют возможности социума, в котором люди с инвалидностью являются полноценными участниками учебного, воспитательного или развлекательного процесса, в котором не существует препятствий для личного развития и общения, царит уважение, толерантность и взаимопонимание.

Фестиваль направлен на привлечение не только детей с особыми потребностями, но и значительно более широкого круга общественности – всех, кто мечтает об удобном и комфортном городе, о равенстве возможностей, о толерантном общество, в котором рядом живут и взаимодействуют разные люди. Инициатором фестиваля является общественная организация людей с инвалидностью "Семья" и киевские волонтеры.

Лариса Самсонова, основательница организации "Семья", говорит: "Может показаться, что инклюзия нужна детям с инвалидностью. Это не так, инклюзия нужна в первую очередь обществу для развития ценностей более высокого уровня. Сейчас правительство определило инклюзию одним из приоритетных направлений работы. Это сделали мы вместе, поскольку уже пятый год демонстрируем себя, делаем своих детей видимыми. От нас зависит, как мы будем нести идею, что все равны, но все разные, и каждый может нуждаться в поддержке. Я призываю родителей детей с особыми потребностями проходить конкурсы на государственные должности, так как именно они лучше всех знают, что нужно семьями с такими детьми, и что нужно изменить в обществе, чтобы каждый мог достойно жить".

В фестивале регулярно принимают участие многие общественные организации и благотворительные фонды, медицинские, творческие и спортивные организации. Поддержку оказывают также постоянные партнеры, например, компания Mars Украина, которая создала большую креативную зону на фестивале.

"Глобальная Цель компании Mars сформулирована достаточно четко: мир в котором мы хотим жить завтра, начинается с того, как мы ведем бизнес. Это распространяется и на нашу социальную деятельность. Именно поэтому мы последовательно поддерживаем благотворительные организации и социальные инициативы, направленные на поддержку людей с особенностями развития и формирования толерантного отношения к ним в нашем обществе. Кроме фестиваля "Такой как я", мы также регулярно принимаем участие в благотворительном турнире по мини-футболу "Кубок открытых сердец", который привлекает компании к сбору средств в поддержку детей с синдромом Дауна. Компания делает финансовый вклад, а сотрудники с удовольствием присоединяются к инициативе и популяризируют доброе дело", – рассказал Руслан Скиба, директор по корпоративным связям Mars Украина.

Активное участие государства и бизнеса в развитии инклюзивного общества необходимо для включения людей с инвалидностью в жизнь социума. Пример организаций, работающих в этом направлении, и компаний, которые их поддерживают, показывает, что эта настойчивая деятельность приносит свои плоды.

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