Фільм-переможець ІV Канівського кінофестивалю отримав нагороду від мецената Людмили Русаліної

Канівський кінофестиваль ім. Ю. Іллєнка впевнено набирає популярність за межами України

В духовному серці України, біля підніжжя Тарасової гори, завершився ІV Канівський міжнародний кінофестиваль ім. Юрія Іллєнка, який тривав з 19 травня. Другий рік поспіль кінофестиваль проводиться за підтримки відомої меценатки та громадської діячки, засновниці Благодійного фонду "Разом" Людмили Русаліної.

На кінофорумі було представлено понад 3 тис. кінострічок зі 150 країн світу. Для порівняння – в минулому році було лише 150 фільмів. Це є абсолютним показником того, що канівський кінофестиваль впевнено набирає популярність і за межами Україні, як серед відомих кінематографістів, так і серед початківців. Цього року у конкурсну програму фестивалю увійшли 25 кінострічок. Переможці визначалися у п'яти номінаціях: "Документальні фільми", "Анімаційні фільми", "Музичні фільми", "Соціальні фільми", "Ігрові фільми". Почесну місію визначити переможців було надано членам журі кінофестивалю, до якого увійшли відомі кінематографісти, діячи культури та мистецтва. Гостями фестивалю стали такі знакові постаті української культури як артистка театру і кіно, громадська діячка Ірма Вітовська, актор, лауреат премії "Золота Дзиґа" В'ячеслав Довженко; громадські діячі брати Капранови, піаніст, педагог, джазмен Майк Кауфман-Портніков; народна артистка України співачка Марія Бурмака та багато інших.











Гран-прі в 2019-му отримала французька стрічка "Містер Хендерсон" (режисер Томас Скохі), що була представлена у програмі "Ігрові фильми". Йому дісталася й головна нагорода від генерального спонсора кінофестивалю – Благодійного фонду "Разом" Людмили Русаліної. У номінації "Соціальний фільм" перемогу здобули представники Великобританії з фільмом "Шлях в моєму взутті" (режисер Колін МакРей). Нагороди від Благодійного фонду родини Богдана Гаврилишина удостоївся документальний фільм "Перехрестя війни" (режисер Євгенія Мельник). Спеціальним призом за внесок у патріотичне виховання Всеукраїнське об'єднання "Свобода" нагородило творців стрічки "Останні сусіди" (режисер Євгенія Мельник, Україна).

В області кінодокументалістики перемогу здобув фільм "Добрі кекси" (режисер Юлія Вакуліна, Україна). Серед анімаційних стрічок найкращим став фільм "Робот захистить нас" (режисер Нікола Піовесан, Естонія). Публіка і журі захоплено прийняли (і віддали перше місце в номінації "Музичний фільм") "Baby blue" (режисер Седона Мей, Велика Британія). Кращим ігровим фільмом став "Ехо" українського режисера Марії Головатської.

Крім того, на кіноконцертному майданчику під відкритим небом в рамках позаконкурсної програми городянам та гостям Канева показали історичний фільм-фентезі "Чорний козак" (режисер та автор сценарію Владислав Чабанюк). Як частина соціального проекту "Україна єдина", спрямованого на підтримку учасників АТО і ООС, був представлений фільм "Салат" від львівських режисерів Олександра та Дарини Балабай.

Директор Благодійного фонду "Разом" Борис Холоденко зазначив ту роль, яку відіграє в біографії Канівського кінофоруму меценат Людмила Русаліна. На думку Бориса Холоденко в наші дні український кінематограф переживає своє відродження. Хоча держава і підтримує цей процес у міру можливостей, але коштів, що виділяються, недостатньо. Тому ренесанс вітчизняного кінематографа гостро потребує підтримки з боку бізнесу. "Кілька років поспіль фонд "Разом" та особисто Людмила Русаліна є генеральними партнерами фестивалю. Крім того, фонд і зараз надав грошову премію творцям фільму, який отримав гран-прі фестивалю", – зазначив Борис Холоденко. Такий жест засвідчує – люди мистецтва можуть розраховувати на постійну підтримку. Цілком можливо, що Канівський фестиваль стане для когось із його учасників сходинкою на шляху до Канн, Венеції чи фігурки "Оскара".

Людмила Русаліна, засновниця Благодійного фонду "Разом".

Людмила Русаліна, засновниця благодійного фонду "Разом", вже стала "хрещеною мамою" значного переліку культурних проектів: щорічного фестивалю для талановитих дітей-сиріт "Щасливі долоні", творчої реабілітація дітей "АТО", конкурсу малюнків та аукціону "Мирна Україна", гастрольного туру пам’яті "Менухін 100", КМКФ "Молодість", Українського павільйону на Каннському міжнародному кінофестивалі. Завдяки її турботі українська публіка побачила сучасну постановку балету "Жизель" хореографа Раду Поклітару, а балет "Спартак" спалахнув на столичній сцені у виконанні зірок світової величини. Кінематограф традиційно знаходиться в сфері уваги меценатки.

"Із задоволенням підтримую культурні проекти в моєму рідному Черкаському краї. Кінофестиваль ім. Ю. Іллєнка в Каневі – один з таких. Адже культура – це генетичний код української нації, наше джерело сили, це основа будь-якої освідченої нації, ії майбутній розвиток", – вважає Людмила Русаліна.

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