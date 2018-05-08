Фонд Бориса Колесникова запустил акцию "Твои освободители, Донбасс!"

Вчера, 18:39

К акции присоединятся волонтеры и следопыты, чья задача – восстановить историческую справедливость

7 мая в рамках визита в село Александро-Шультино (Константиновский район) премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников возложил цветы к мемориальному комплексу "Родина-мать" и рассказал о запуске акции "Твои освободители, Донбасс!", посвященную 75-летию освобождения региона.

За три предстоящих месяца Фонд Бориса Колесникова отреставрирует обелиски и мемориальные комплексы Донецкой области, нуждающиеся в капитальном ремонте.

"Для меня большая честь принять участие в реставрации памятников героям войны. Это наш долг. На территории Донецкой области, подконтрольной Украине, находятся 160 памятников героям войны. Из них порядка 90 нуждаются в реставрации. Мой Фонд берется за то, чтобы до 8 сентября, к 75-летию освобождения Донбасса, отреставрировать большинство из них", – подчеркнул Борис Колесников во время общения с прессой.

Президент Фонда отметил, что ветеранов с каждым годом становится все меньше и люди обязаны хранить память об их подвиге: "В Донецкой области осталось 1100 участников боевых действий. В 2003 году проходило празднование 60-летия освобождения Донбасса. Тогда в области проживало 32 тысячи участников Великой Отечественной войны. Вот, 15 лет прошло, и мы потеряли 30 тысяч. День Победы – это память. Именно она воспитывает патриотизм".

Он также подчеркнул, что к акции присоединятся волонтеры и следопыты, чья задача – восстановить историческую справедливость.

"Установлены люди, которые участвовали в освобождении Донбасса, но до сих пор не увековечены. Есть порядка сотни фамилий, которые наши ребята уже нашли, и после реставрации в городах области появятся новые имена героев-освободителей нашей Родины!" – сказал Борис Колесников.
Донбасс, колесников, Борис Колесников

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