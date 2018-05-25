Фонд Игоря Янковского организовал бизнес-ланч на 71-м Каннском кинофестивале

Третий год подряд на Каннском кинофестивале Фонд Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего" и Monegasque Association Helping Hand совместно с Госкино Украины организовали бизнес-ланч для украинских и зарубежных кинопродюсеров "Meet Ukrainian Producers!".

Презентация новых украинских кинопроектов в отеле Radisson Blue Cannes вызвала интерес у более чем 90 профессионалов киноиндустрии. Встречу открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Олег Шамшур, который призвал иностранных продюсеров к сотрудничеству со своими украинскими коллегами. Также посол обратил внимание собравшихся на судьбу украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно томящегося в российских застенках.

"Благодаря подобным встречам, которые мы делаем в Каннах уже третий год подряд, украинские кинопроекты могут заручиться поддержкой иностранных продюсеров. Такой формат встреч мне больше всего нравится, ведь он работает и, главное, помогает нашим кинематографистам найти зарубежных партнеров. Вот уже более шести лет мы устраиваем различные ивенты на мировых кинофестивалях с целью продвижения отечественного кинематографа за рубежом. И эта работа дает свой результат – благодаря нашим талантливым режиссерам, украинские фильмы представлены на каждом крупном международном кинофестивале", – подчеркнул бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

В этом году прошли две премьеры украинских фильмов в двух конкурсных программах Каннского кинофестиваля. Так, конкурсную программу Канн "Особый взгляд" открыл фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс", по итогам конкурса ленту отметили призом за лучшую режиссуру. Второй фильм с украинским участием режиссера Бенедикта Ерлингссона "Женщина на войне" консорциумом писателей и композиторов наградил за лучшую музыку. Обе киноленты созданы при поддержке Госкино Украины.

Всего на бизнес-ланче было представлено девять украинских фильмов, находящихся на разных стадиях производства: "Антон" (продюсер Андрей Суярко), "Атлантида" (продюсер Владимир Яценко), "Круты 1918" (продюсер Артем Колюбаев), "Предчувствие" (продюсеры Артем Колюбаев и Андрей Ермак), "Наследие лжи" (продюсер Алла Белая), "Стасис" (продюсер Наталья Либет), "В зените" (продюсер Наталья Либет), "Секс и ничего личного" (режиссер Ольга Ряшина), "Игрок со временем" (режиссер Александр Недбаев и продюсер Павел Сушко).

"Meet Ukrainian Producers!" – бизнес-ланч в Каннах, инициированный Фондом Игоря Янковского в 2016 году, который стал местом неформальных встреч и новых знакомств для кинематографистов всего мира. Опыт проведения двух предыдущих встреч показал свою эффективность созданием новых украинских фильмов в копродукции с европейскими режиссерами. Благотворительный Фонд Игоря Янковского систематически помогает молодым режиссерам представлять свое кино на самых крупных международных кинофестивалях в Каннах, Берлине, Карловых Варах, Локарно, Таллине и т.д.

Мирослава Тополь