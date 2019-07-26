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Фонд Рината Ахметова и представители ООН расскажут о гуманитарной ситуации на Донбассе

26 июля, 09:52

30 июля 2019 года Фонд Рината Ахметова проведет пресс-конференцию, посвященную пятилетию работы своей самой крупной программы – Гуманитарного штаба, благодаря которой спасены жизни более миллиона человек на Донбассе. Каждый день помощь продолжает поступать тем, кто особенно остро в ней нуждается.

В пресс-конференции принимает участие представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу. Он даст экспертную оценку текущей гуманитарной ситуации на востоке страны и озвучит прогноз ее дальнейшего развития. А также расскажет о потребностях мирных жителей региона.

Участники:

∙             Пабло Матэу – представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев

∙             Татьяна Кухоцкая – директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова

 

Начало пресс-конференции: 11.00

Аккредитация по телефону: +38 044 502 52 12 или по электронной почте press@fdu.org.ua

Место проведения: пресс-центр "Сегодня Мультимедиа", Киев, ул. Борщаговская, 152 б.

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Тег Гуманитарный штаб, Гуманитарная ситуация на Донбассе, Пабло Матэу

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