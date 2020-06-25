Фонд Рината Ахметова организовал доставку гуманитарного груза из Китая

В Борисполе сел самолет с необходимым оборудованием и средствами защиты

В Киев прибыл спасительный рейс из Китая. На борту самолета – медоборудование и защитные средства, которые помогут Украине противостоять пандемии коронавируса.

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Организовал этот перелет украинский бизнес. Ринат Ахметов объединил усилия Фонда и всех активов SCM для борьбы с коронавирусом.

Встречали самолет на военном терминале аэропорта "Борисполь". На борту – груз весом в 13 тонн. Здесь тесты на коронавирус, защитные костюмы, медицинские маски, экраны для лица, очки, дезинфекторы. А также медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких. Всего – на миллион долларов. В аэропорту присутствовали заместители министров здравоохранения и иностранных дел. С ними – посол Китая в Украине.

"Этот груз был собран силами 39 структур – это руководители провинций, предприятий, отдельных общественных активистов. Это китайский народ проявил чрезвычайно искренний жест солидарности с украинским народом в противодействии эпидемии COVID-19", – рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Сейчас в Украине, несмотря на очень хорошие меры правительства, все же ситуация с новым коронавиросом остается напряженной. И мы надеемся, что эти грузы будут помогать украинскому народу", – заявил посол Китая в Украине Фань Сяньжун.

Доставить помощь из Китая помогли Группы компаний Метинвест. Они организовали рейс из Пекина. С первых дней пандемии Фонды Рината Ахметова и Вадима Новинского помогают в борьбе с коронавирусом.

"С первого дня мы делали максимально возможное, чтобы победить эту болезнь в Украине. На сегодня я горд сказать, что вся помощь, которая попала в Украину от двух Фондов и самой компании Метинвест, приближается уже к полумиллиарда гривен", – рассказал генеральный директор Группы компаний Метинвест Юрий Рыженков.

Помощь отвезут в украинские больницы, вузы и в местные советы, где она больше всего нужна. В частности, на Волынь, где накануне пришлось усилить карантин из-за сильного распространения вируса. А еще – во Львовскую и Житомирскую. Получит часть груза и Киевская область, вместе со столицей, где больных больше всего.

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Ранее "Сегодня" сообщали о том, что Фонд Рината Ахметова помогает пережить карантин детским домам.

Также мы рассказывали, что Фонд Рината Ахметова оказывает помощь ветеранам труда, которые вынужденны находиться на самоизоляции во время карантина.

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