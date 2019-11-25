Фонд Рината Ахметова помог 13-летней девочке с операцией на сердце

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Без разрезов, шрамов и длительного восстановления – именно так во всем мире лечат врожденные пороки сердца.

В Украине эндоваскулярная хирургия по карману не всем. Дорогой имплант не под силу было оплатить и семье 13-летней Даши Бегуновой из поселка Введенка Харьковской области. Девочке помог Фонд Рината Ахметова.

"Сегодня" побывали в семье Даши Бегуновой. Члены семьи каждый день собираются вместе, чтобы поделиться важным, поддержать друг друга.

"На себя уже мало обращаешь внимание, больше думаешь за внуков, за детей, и то – за детей уже не так, они уже ушли на свой хлеб. А за внуков, конечно, переживаешь", – говорит бабушка Даши Любовь Черкашина.

Ее любимая внучка – одна из самых молодых в семье, она настойчиво изучает английский, чтобы свободно общаться за рубежом. У нее есть мечта.

"Поехать за границу, там работать, открыть свой бизнес", – рассказала юная жительница Введенки.

Даша – всегда активна, никогда не отличалась слабым здоровьем. Поэтому новость о том, что у нее – порок сердца, стала неожиданной для семьи.

"Конечно, все были на взводе, тяжеловато было", – говорит отец Даши.

Врачи настаивали на операции. Объяснили, что отверстие в сердце девочки надо закрыть окклюдером – специальным имплантом, поскольку состояние здоровья под угрозой, но где найти средства – семья не знала.

"Врачи сказали, сколько стоит этот прибор, в какую сумму все это обойдется, у нас таких денег не было", – призналась мама Даши Марина Бегунова.

За помощью обратились в Фонд Рината Ахметова. Здесь уже седьмой год предоставляют окклюдеры детям с пороками сердца. В Фонде быстро откликнулись на просьбу.

"Спасибо, что есть такие люди, откликаются, такая помощь, такой вклад в моего ребенка", – говорит Марина Бегунова.

В столичную больницу отправились вместе: Даша с мамой и тетей. В тяжелые моменты ее семья, как всегда, рядом. Перед операцией девочка нервничает, но медсестра девочку успокаивает.

"Один укольчик – и мы спим", – говорит она.

Команда кардиохирургов менее чем за час закрывает отверстие в сердце ребенка.

"У Даши, нашей сегодняшней пациентки, очень большой дефект межпредсердной перегородки, то есть практически перегородки не было на 80%. И мы поставили большой окклюдер. Операция прошла успешно", – заверил эндоваскулярный хирург Игорь Диткивский.

За считанные дни после операции девочка вернулась домой. Занимается любимым английским и наверстывает упущенное.

"Фонду Рината Ахметова большое спасибо, что помогли, конечно, молодцы, что они этим занимаются, помогают, как говорится, здоровье детей наших – это наше будущее", – благодарит за помощь папа Даши, Роман Бегунов.

А вскоре Даша села на велосипед. Это – еще одно увлечение девушки. Со здоровым сердцем ей ничто не помешает крутить педали вволю.

О том, как распознать порок сердца у ребенка, смотрите в видео:

Как получить помощь проекта

"Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце" – это помощь в проведении операций по установке окклюдера детям от 0 до 18 лет с врожденным пороком сердца с регистрацией в Донецкой и Луганской областях из малообеспеченных и социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать, позвонив на горячую линию Фонда 0800 509 001.

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