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Фонд Рината Ахметова помог установить окклюдер маленькой Полине

Сегодня, 15:42

Через небольшой разрез на бедре и артерию с потоком крови окклюдер проникает в проблемное место прямо в сердце

Фото: fdu.org.ua
Фонд Рината Ахметова помог установить окклюдер маленькой Полине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6c1/0aa/5c66c10aa412d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6c1/0aa/5c66c10aa412d.jpg Украина Через небольшой разрез на бедре и артерию с потоком крови окклюдер проникает в проблемное место прямо в сердце

В феврале исполнилось два года проекту "Здоровое сердце" Фонда Рината Ахметова. В рамках проекта помощь получают дети с диагнозом "порок сердца". Таким детям проводятся коррекционные операции по закрытию порока специальным имплантом – окклюдером.

На этой неделе в рамках проекта была прооперирована маленькая Полина из Донецкой области. Проблемы со здоровьем медики обнаружили, когда ей было три годика.

"Полину госпитализировали в больницу с высокой температурой и диагнозом "бронхит". По результатам флюорографии врачи порекомендовали пройти УЗИ сердца, так как подозревали, что оно увеличилось. Во время обследования у дочки диагностировали вторичный дефект межпредсердной перегородки. Другими словами, порок", – рассказала Виктория Владимировна, мама ребенка.

Родители Полины оказались перед трудным выбором. Провести операцию можно было двумя способами. Первый – травматичный, когда хирург вскрывает грудную клетку пациента. Второй, намного более щадящий, предусматривал установку специального импланта – окклюдера. Через небольшой разрез на бедре и артерию с потоком крови он проникает в проблемное место прямо в сердце. Но стоимость такого аппарата для семьи оказалась неподъемной. На помощь пришел Фонд Рината Ахметова, в работе которого помощь детям, особенно спасение их жизни – приоритет. И 12 февраля Полине сделали операцию.

"Нет слов , чтобы выразить благодарность Ринату Ахметову. Он вернул счастье в нашу семью", – сказали родители девочки.

Как получить помощь по проекту "Здоровое сердце"

Помощь могут получить дети от новорожденных до 18 лет с регистрацией в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях из семей, относящихся к малообеспеченным и социально незащищенным категориям: семьи, воспитывающие детей-сирот, детей под опекой; детские дома семейного типа; многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет; родители-одиночки или вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет; семьи в сложных жизненных обстоятельствах.

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Тег помощь, фонд Рината Ахметова, Здоровое сердце, окклюдер

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