Фонд Рината Ахметова проведет в Киеве брифинг с участием представителей ООН и Киевского международного института социологии
В среду, 6 февраля 2019 года в 15.30 Фонд Рината Ахметова проведет брифинг «Гуманитарная ситуация на востоке Украины. Потребности мирного населения». На брифинге будут озвучены актуальные данные о положении мирного населения Донбасса и его потребностях в гуманитарной помощи.
Участники:
Иване Бочоришвили – замглавы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине;
Владимир Паниотто – директор Киевского международного института социологии.
Татьяна Кухоцкая – директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова;
Аккредитация по телефону: +38 044 502 52 12 или по электронной почте press@fdu.org.ua
Место проведения: пресс-центр "Сегодня", Киев, ул. Борщаговская, 152 б.
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