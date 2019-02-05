Фонд Рината Ахметова проведет в Киеве брифинг с участием представителей ООН и Киевского международного института социологии

В среду, 6 февраля 2019 года в 15.30 Фонд Рината Ахметова проведет брифинг «Гуманитарная ситуация на востоке Украины. Потребности мирного населения». На брифинге будут озвучены актуальные данные о положении мирного населения Донбасса и его потребностях в гуманитарной помощи.

Фонд Рината Ахметова проведет в Киеве брифинг с участием представителей ООН и Киевского международного института социологии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/94b/664/5c594b6645b27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/94b/664/5c594b6645b27.jpg 2019-02-05T10:39:40+02:00 Украина В среду, 6 февраля 2019 года в 15.30 Фонд Рината Ахметова проведет брифинг «Гуманитарная ситуация на востоке Украины. Потребности мирного населения». На брифинге будут озвучены актуальные данные о положении мирного населения Донбасса и его потребностях в гуманитарной помощи.

Участники:

Иване Бочоришвили – замглавы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине;

Владимир Паниотто – директор Киевского международного института социологии.

Татьяна Кухоцкая – директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова;

Аккредитация по телефону: +38 044 502 52 12 или по электронной почте press@fdu.org.ua

Место проведения: пресс-центр "Сегодня", Киев, ул. Борщаговская, 152 б.

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