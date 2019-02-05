Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Фонд Рината Ахметова проведет в Киеве брифинг с участием представителей ООН и Киевского международного института социологии

Сегодня, 10:39

В среду, 6 февраля 2019 года в 15.30 Фонд Рината Ахметова проведет брифинг «Гуманитарная ситуация на востоке Украины. Потребности мирного населения». На брифинге будут озвучены актуальные данные о положении мирного населения Донбасса и его потребностях в гуманитарной помощи.

Фонд Рината Ахметова проведет в Киеве брифинг с участием представителей ООН и Киевского международного института социологии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/94b/664/5c594b6645b27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/94b/664/5c594b6645b27.jpg Украина В среду, 6 февраля 2019 года в 15.30 Фонд Рината Ахметова проведет брифинг «Гуманитарная ситуация на востоке Украины. Потребности мирного населения». На брифинге будут озвучены актуальные данные о положении мирного населения Донбасса и его потребностях в гуманитарной помощи.

Участники:

Иване Бочоришвили – замглавы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине;

Владимир Паниотто – директор Киевского международного института социологии.

Татьяна Кухоцкая – директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова;

Аккредитация по телефону: +38 044 502 52 12 или по электронной почте press@fdu.org.ua

Место проведения: пресс-центр "Сегодня", Киев, ул. Борщаговская, 152 б.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ООН, фонд Рината Ахметова

Вы сейчас просматриваете новость " Фонд Рината Ахметова проведет в Киеве брифинг с участием представителей ООН и Киевского международного института социологии". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

3 февраля, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Безналичный год: для украинцев подготовили много новшеств

3 февраля, 07:38

Уже в середине 2019 года во многих городах станет доступна услуга бесконтактной оплаты проезда в транспорте

Как говорит Украина: специфический и забавный сленг разных областей нашей страны

3 февраля, 07:19

На Западе "бахуры" могут подарить "кугутки", днепрянин к обеду припасет "весло", а продавцам на знаменитом одесском "Привозе" желают "кисло в чубчик"

Индекс однушки: какое жилье можно снять в других странах мира по цене однокомнатной квартиры в центре Киева

3 февраля, 07:00

За те же деньги, что и съем киевской однокомнатной квартиры, можем позволить себе угол в Риме, шалаш на Бали, офис в ЮАР, пентхаус в Испании и цокольный этаж в Грузии