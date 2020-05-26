Фонд Рината Ахметова совместно с Минздравом и Ассоциацией анестезиологов помогает врачам овладеть апаратами ИВЛ

С началом пандемии коронавирусааппараты искусственной вентиляции легких стали едва ли не самым ценным медицинским оборудованием в мире. Ведь именно они дают шанс на спасение пациентов с тяжелыми осложнениями от коронавирусной болезни. Сейчас в украинских больницам не хватает сотен таких устройств. Часть из них медучреждения получат от Фонда Рината Ахметова. Чтобы быстро и качественно оказывать помощь больным, в больницах уже сейчас взялись совершенствовать навыки работы с новым современным оборудованием. "Сегодня" расскажут, кто помогает в этом медикам.

Около четырех тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. Именно столько готовы задействовать в больницах страны для оказания помощи пациентам с осложнениями от COVID-19.

"Тяжелые пациенты действительно нуждаются в искусственной вентиляции легких. Это единственный метод, который позволяет спасти жизнь. Много разговоров о том, что пациенты, которым проводят искусственную вентиляцию легких, все умирают. Это фейк, это неправда. В Украине уже есть десятки пациентов, которых удалось снять с искусственной вентиляции легких", – объясняет председатель Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

Чтобы обустроить аппаратами ИВЛ как можно больше коек в отделениях интенсивной терапии, государственные больницы страны получат 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Их предоставит Фонд Рината Ахметова.

"Это очень большой объем новой современной техники. И для того, чтобы эта техника могла принести максимальную пользу, недостаточно просто закупить и просто доставить, очень важно, чтобы медики как можно быстрее получили нужные знания, необходимый опыт работы на этой аппаратуре", – говорит член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

"В инфекционных отделениях интенсивной терапии достаточно редко в обычных условиях находятся пациенты на искусственной вентиляции легких. Поэтому особенно для врачей отделения интенсивной терапии инфекционных больниц эти учения крайне важны", – подчеркивает председатель Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

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Чтобы навыки работы с новым оборудованием могли усовершенствовать как можно больше медработников по всей стране, Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве в Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины вводит образовательный онлайн-проект для медиков.Начало такому сотрудничеству положило подписание трехстороннего меморандума.

"Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова, потому что, действительно, тот вклад, который вы сделали, продолжаете делать, это и закупка аппаратов искусственной вентиляции легких, то, что вы делаете по онлайн-курсам, это будет спасать жизни наших украинцев", – заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Фонд Рината Ахметова находится в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины с самого начала эпидемии. Мы уверены, что это платформа для будущих проектов и в борьбе с эпидемиями коронавируса и, в принципе, для реализации медицинских проектов Фонда в поддержку государства", – заявила член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Опытом во время онлайн-обучения будут делиться ведущие анестезиологи и инфекционисты Украины. Для участия в первом вебинаре зарегистрировались более 800 врачей со всей страны.

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