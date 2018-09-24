Фонд Рината Ахметова является самой масштабной благотворительной организацией страны – так считает каждый второй украинец

85% жителей Донбасса, получающих помощь Фонда, считают, что не смогли бы без нее выжить

Более 90% жителей Украины знают о благотворительной деятельности Рината Ахметова. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии (КМИС)*. Среди жителей Донбасса этот показатель составляет 95%.

50% жителей страны считают Фонд Рината Ахметова самым масштабным. На Донбассе этот показатель еще выше.

85% жителей Донбасса, получающих помощь Рината Ахметова, считают, что не смогли бы без нее выжить. Эту точку зрения разделяют 67% всех жителей Украины.

"В исследовании приняли участие 2450 респондентов по всей стране. Среди благотворительных организаций самым известным, по их мнению, является Фонд Рината Ахметова. Его показатели на 10% больше, чем у занимающего второе место Международного Красного Креста. А работу Гуманитарного штаба Рината Ахметова, который является самой большой программой Фонда, положительно оценивают 72% населения. Среди тех, кто знает о его деятельности, положительно ее оценивают подавляющее большинство – 86%", – поясняет Владимир Паниотто, директор КМИС.

Также, по словам Паниотто, опрос показал, что жители Донбасса по-прежнему в первую очередь нуждаются в гуманитарной помощи, а также помощи в реабилитации детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта.

"Жители страны очень высоко оценили работу Штаба Рината Ахметова. Он был создан по решению Рината Ахметова в 2014 году, чтобы помочь выжить мирным жителям Донбасса, пострадавшим от вооруженного конфликта. И сегодня помощь получают самые незащищенные: старики и дети, многодетные и люди с инвалидностью. Они продолжают жить на Донбассе в очень сложных условиях. Благодаря гуманитарной помощи Рината Ахметова спасены жизни более миллиона человек. Высокая оценка работы Фонда по всей Украине для нас одновременно и признание, и большая честь", – отметил директор Фонда Роман Рубченко.

С первых дней вооруженного конфликта на Донбассе все усилия Фонда сосредоточены на помощи Мирным. Крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова – Гуманитарный штаб – направлена на поддержку самых нуждающихся мирных жителей Донбасса, пострадавших в результате боевых действий:

"Помощь населению" – выдано 12 141 087 продуктовых наборов;

"Адресная помощь" – индивидуальную помощь получили более 50 000 человек, помощь на лечение получили более 11,4 тысяч человек, из них более 5,8 тысяч – дети;

"Мирное лето – детям Донбасса" – летний и отдых и психологическую помощь получили почти 4000 детей;

"Реабилитация раненых детей" – в рамках направления получили помощь более 100 пострадавших ребят;

"Эвакуация и расселение" – было эвакуировано около 50 тысяч мирных жителей. Из них 15 тысяч – это дети.

*Исследование проводилось в июле 2018 года, опрошено 2450 респондентов.