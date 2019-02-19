Фонд Янковского и Госкино Украины организовали ланч на 69-м Берлинском кинофестивале

Организаторы события Фонд Игоря Янковского совместно с Госкино Украины успешно провели второй бизнес-ланч для украинских и зарубежных продюсеров, в рамках Co-Production Market 69-го Берлинского кинофестиваля

Мартина Блайс, Филипп Ильенко и Игорь Янковский.

Фонд Янковского и Госкино Украины организовали ланч на 69-м Берлинском кинофестивале //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c06/89a/5c6c0689a481b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c06/89a/5c6c0689a481b.jpg 2019-02-19T16:10:00+02:00 Украина Организаторы события Фонд Игоря Янковского совместно с Госкино Украины успешно провели второй бизнес-ланч для украинских и зарубежных продюсеров, в рамках Co-Production Market 69-го Берлинского кинофестиваля

В лаунж-холле Палаты депутатов Берлина собрались более 130 продюсеров из 50 стран мира, чтобы познакомиться со своими украинскими коллегами. Комментируя это событие, Игорь Янковский отметил, что его фонд вот уже седьмой год подряд последовательно продвигает украинское кино за рубежом.

"Несколько лет назад мы заложили хорошую традицию ежегодно проводить приемы "Meet Ukrainian Producers" на Каннском международном кинофестивале во Франции, которые пользуются большим успехом. И вот теперь в Германии мы от имени Украины второй год подряд организовываем встречу профессионалов на крупнейшем в мире Берлинском кинофестивале. В прошлом мы финансово поддерживали работу Украинского национального стенда на Европейском кинорынке, проводили Украинские вечеринки, привозили на Берлинале молодых кинематографистов. Организация бизнес-ланчей на Co-Production Market — это новый шаг в сторону развития отечественной киноиндустрии, которая начала демонстрировать серьезный подъем", — подчеркнул бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

Украинская делегация на Берлинале 2019.

Фонд Янковского проводит бизнес-ланчи на Берлинале второй год подряд. Главная цель – привлечение дополнительного внимания к Украине, расширение горизонтов сотрудничества украинских и зарубежных продюсеров. Благодаря тому, что Украина второй год подряд выступила хозяйкой бизнес-ланча, глава Госкино Филипп Ильенко получил возможность провести презентацию Украинской киноиндустрии в рамках Country Session. Этот формат заключается в том, что представители четырех отобранных стран презентуют возможности своих стран и дают ответы на конкретные вопросы по совместному продюсированию фильмов, объясняют особенности предоставления госфинансирования.

"Мы очень рады сотрудничать с командами, которые намерены создавать кино в международной копродукции. Это высокий уровень возможностей. И такое сотрудничество несколько лет подряд мы уже имеем с украинскими продюсерами", — отметила руководитель Co-Production Market Мартина Блайс.









На 69-м Берлинале, столицу Германии посетили вице-премьер-министр Украины Павел Розенко и министр культуры Украины Евгений Нищук. Они не только побывали на премьере украинско-польско-британской картины "Мистер Джонс" известного режиссера Агнешки Холланд, который был отобран для участия в основном конкурсе кинофестиваля, но и ознакомились с работой украинского стенда на Европейском кинорынке и посетили украинский бизнес-ланч на Co-Production Market.

На Берлинале кроме копродукционного фильма о Голодоморе в основном конкурсе, Украина была представлена ​​на Европейском кинорынке увеличенным национальным стендом "#UkraineISYourDestination". Также традиционно состоялась Украинская вечеринка, которая вызвала огромный интерес гостей 69-го Берлинского кинофестиваля.

Co-Production Market — это индустриальная программа в рамках Берлинского кинофестиваля, для работы в которой ежегодно отбирают около 600 продюсеров, которые имеют опыт международного сотрудничества в производстве фильмов.

Остап Филатов

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Фонд Янковского и Госкино Украины организовали ланч на 69-м Берлинском кинофестивале". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.