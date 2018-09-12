Форвард Банк выполнил все нормативы и укрепил свои позиции на рынке

Выполнение экономических нормативов позволило Форвард Банку войти в перечень наиболее надежных финансовых учреждений для хранения депозитов, а также существенно увеличить приток вкладов. Об этом говорится в материалах рейтингового агентства "Standard Rating" по итогам исследования "Рейтинг надежности (привлекательности) банковских депозитов", сообщает "Обозреватель".

Напомним, в конце июля текущего года Форвард Банк привел регулятивный капитал и связанные с ним экономические нормативы в соответствие с требованиями Нацбанка Украины и действующего банковского законодательства.

"В начале III квартала 2018 года Forward Bank привел значение регулятивного капитала в соответствие с требованиями НБУ и законодательства. Так, по состоянию на 01.09.2018 года регулятивный капитал составил 238,787 млн грн. Данный факт, безусловно, не смог не повлиять на рост доверия клиентов к банку. Только в августе 2018 года более 70% наших постоянных клиентов переразместили свои средства в нашем банке после окончания срока действия договоров. Плюс к нам пришли сотни новых вкладчиков, которые только в последний месяц лета доверили банку более 20 млн грн собственных средств", — рассказал Константин Кошеленко, зампред правления банка, комментируя высокую оценку надежности депозитов от одного из ведущих украинских рейтинговых агентств.

Как следует из результатов исследования РА "Standard Rating", Форвард Банк занял 13 строку рейтинга из 56 исследованных банков, которые активно привлекают вклады населения. Аналитики агентства "Standard Rating" также отметили успешную бизнес-модель и работу Форвард Банка.

"Первое полугодие 2018 года Форвард Банк завершил с чистым процентным доходом в 78,972 млн грн и чистым комиссионным доходом 17,081 млн грн. Банк сократил долю неработающих кредитов клиентов за первое полугодие 2018 года на 4,1 п. п. – до 46,2%, что, учитывая его специализацию – кредитование населения, является очень хорошей тенденцией. Однако главным событием для Форвард Банка оказалось успешное завершение докапитализации: адекватность регулятивного капитала превысила 16% (при нормативном значении 10%. — Ред.)", — сказано в аналитических материалах обзора РА "Standard Rating".

Форвард Банк — украинский коммерческий банк, деятельность которого фокусируется на обслуживании частных клиентов. В соответствии с классификацией НБУ финучреждение входит в группу банков с иностранным капиталом, является участником Фонда гарантирования вкладов физлиц. По результатам исследования "Финансового клуба" (декабрь 2017 год), Форвард Банк занимает 24 позицию в рейтинге "50 ведущих банков Украины". Рейтинговое агентство IBI-Rating в декабре 2017 года присвоило депозитам Форвард Банка наивысший уровень надежности — "5+". По итогам первого полугодия 2018 года РА "Стандарт Рейтинг" относит депозиты Форвард Банка к категории наиболее привлекательных и надежных.