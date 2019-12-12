"Фронт 14/19" – фильм о шести годах борьбы за страну

В декабре на телеканалах Украины вышел фильм «Фронт 14/19». Как можно догадаться из названия, лента – о линии противостояния, о борьбе, которая началась шесть лет назад и длится по сей день

Посреди традиционного на телевидении новостного потока, разнообразных ток-шоу, скандальных месседжей и смыслов, ценность которых – считанные часы, "Фронт 14/19" выглядит как выходящий за рамки формат, поскольку охватывает широкую панораму событий с 2014 года и до сегодняшнего дня.

"Фотография времени", которая будет актуальной и через десятилетия, – так можно охарактеризовать ленту о самом драматичном отрезке украинской истории, свидетелем и участником которого является нынешнее поколение.

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В фильме много о войне. Она стала болью и кровавой раной Украины, проявив лучшее, что есть в людях, – готовность посвятить себя своей стране.

Материал изложен в хронологическом порядке и воспринимается на одном дыхании. Победа Майдана. Янукович убегает. "Зеленые человечки" в Крыму. Путин разжигает войну на Донбассе. Турчинов – верховный главнокомандующий, Яценюк – премьер-министр. Пустой бюджет, уничтоженная армия. Яценюк встречается с Обамой, выступает в ООН, формируется международная коалиция в поддержку Украины. Спецназ под командованием Авакова освобождает Харьков от пророссийских боевиков. 2015 – год системных реформ. 2016 – первая зима без российского газа. 2017 – безвиз. 2018 – победа над российским "Газпромом". 2019 – закон об украинском языке, новейшее оружие, выборы президента и парламента.

Эти события – сердцебиение страны, преодолевавшей тяжелую болезнь и почти выздоровевшей, но вынужденной бороться дальше. В этом наибольшее преимущество ленты – она о каждом украинце, который вместе со всем государством оказался на краю бездны. Фильм о том, как удалось избежать повторения трагедии столетней давности, когда при очень схожих условиях нашу независимость не уберегли.

Самое интересное состоит в том, что фильм является видеоотчетом политической партии "Народный фронт", победителя парламентских выборов 2014 года. "НФ" был основой коалиции в предыдущем парламенте и стоял на передовой принятия судьбоносных решений. А "народнофронтовцы" Яценюк, Турчинов, Аваков, Парубий приняли на себя ответственность за Украину с первых дней войны. Кабмин Арсения Яценюка и сам премьер начали и в большей мере реализовали план модернизации страны.

Нужно отдать должное авторам. Фильм сделан с уважением к зрителю, исключительно информативно, насыщено фактами. Он способен перевернуть шаблоны и представления о прошлых событиях, о том, кто и какие решения принимал, кто и почему делал то, что должен был делать.

Этот фильм – о каждом из нас и для каждого из нас, кто переживал вместе с Украиной без преувеличения исторический период 14/19.

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