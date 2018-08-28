"Фуджикура" рассматривает возможность инвестирования в город Черкассы

Компания "Фуджикура Аутомотив Украина Львов" рассматривает возможность инвестирования в собственный проект в городе Черкассы. Об этом шла речь во время рабочей встречи руководства "Фуджикура Аутомотив Европа", генерального директора "Фуджикура Аутомотив Украина Львов" Ониши Хироя с губернатором Черкасской области Юрием Ткаченко и представителями центра занятости, которая состоялась сегодня в Черкассах.

Участники встречи согласились, что решение касательно инвестирования в проект в Черкассах будет зависеть от положительного ответа на вопрос о том, сможет ли рынок труда области удовлетворить требования компании к подбору кадров и формированию команды, которая будет состоять более чем из 300 специалистов. Было договорено, что областной центр занятости изучит и сформирует предложение для компании.

"В связи с рассмотрением возможности инвестирования в проект в Черкассах, с третьего сентября мы начинаем проводить собеседования для потенциальных сотрудников компании. Мы рады видеть всех в нашей большой и дружной семье "Фуджикура", – отметил генеральный директор "Фуджикура Аутомотив Украина Львов" Ониши Хироя.

Записаться на собеседование и вступительное обучение, начиная с третьего сентября, можно по телефону 067 471 84 64.

Набор работников будет осуществляться в Черкасском городском/областном центре занятости. Новые сотрудники компании "Фуджикура" в дальнейшем получат возможность пройти стажировку и учиться в проектах компании во Львове.

Справка. Fujikura – международная компания, основанная в 1885 году в Японии и имеющая сегодня представительства во всем мире. Основными направлениями деятельности являются производство электрооборудования, телекоммуникационных систем и автомобильных компонентов. Корпорация насчитывает более 50 000 работников во всем мире.

Во Львове компания представлена производством кабельно-проводниковой продукции для автомобильного концерна Volkswagen. Торжественное открытие первого завода "Фуджикура Аутомотив Украина Львов" состоялось 14 апреля 2016, в октябре того же года открылся второй завод.

На львовских заводах работает более трех тысяч человек. Основная задача, которую ставит перед собой компания, – создание исключительной продукции и решений, способствующих росту доверия клиентов и развитию общества.