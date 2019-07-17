Газ в Украине помогают добывать крупнейшие сервисные компании мира: впечатляющие результаты

Мировые лидеры в нефтегазовой сфере не только привозят в Украину инновационное оборудование, но и делятся технологиями и опытом с "Укргаздобычей"

Лучшие международные газовые компании становятся в очередь, чтобы работать в Украине. Дело в том, что наша страна занимает второе место в Европе по объемам залежей природного газа, уступая лишь Норвегии. А в этом году Украина не только вышла на рекордные показатели добычи газа, но и впервые экспортировала свой газ в ЕС. Наше государство – лидер по количеству работающего бурового оборудования в Европе, а технологии добычи – самые современные. Мы воочию увидели, как на украинских скважинах работают ведущие мировые компании в партнерстве с крупнейшей украинской газодобывающей компанией "Укргаздобыча".

Так, уже двенадцать лет на Полтавщине работают специалисты американской компании Weatherford – третьей в мире в отрасли предоставления услуг по добыче нефти и газа.

"Мы в принципе – первая компания, которая начала работать с "Укргаздобычей". Все современные технологии, которые есть сейчас в мире, мы приносим в Украину", – рассказывает директор компании "Везерфорд Украина" Наталья Рудевич.

Международные профессионалы не только привезли в Украину новейшее оборудование для добычи газа, но и делятся опытом с украинскими газовиками.

"За моей спиной мы видим лаборатории, которые выезжают непосредственно на скважины, в том числе и "Укргаздобычи", и предоставляют услуги по исследованию скважин и перфорационные работы", - показывает специализированные грузовики заместитель директора "Везерфорд Украина" Валерий Курбатов.

Рядом работает международная компания Schlumberger. Она привезла в Украину технологию колтюбинга. Это наиболее эффективная и современная технология очистки и ремонта газовых скважин. Ее суть в использовании гибких непрерывных труб, которые позволяют без остановки работы скважины проводить сложные операции на значительной глубине.

"Schlumberger и наша команда работают на этой скважине, которая была недавно пробурена. Мы здесь для того, чтобы увеличить объемы добычи газа", – рассказывает на объекте супервайзер компании Schlumberger Гуильйом Доухокс.

Мировые технологии, новейшее оборудование и международные специалисты, которых привлекает государственная компания "Укргаздобыча", помогают сделать добычу газа более эффективной.

"Наш флот работал на скважине, на которой ожидался дебит порядка 40 тыс. кубометров в сутки. После того как была проведена операция с применением нового инструмента, дебит вырос до 80-90 тыс. кубометров газа в сутки", - приводит пример руководитель "Шлюмберже Украина" Владимир Рабочий.

В целом среди всемирно известных партнеров "Укргаздобычи" – такие лидеры нефтегазового рынка как Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger, Solar Turbines, Weatherford, Bentec, Tacrom.

"Исполнитель такого контракта принимает на себя обязательства по увеличению добычи и, собственно, геологические риски он частично берет на себя", - объясняет директор по добыче компании "Укргаздобыча" Юрий Нагорняк.

Привлечение ведущего опыта, технологий и оборудования мировых компаний в сотрудничестве с "Укргаздобычей" – важная предпосылка для удержания темпов естественного падения добычи.

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