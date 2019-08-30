Газета "Сегодня" начала уникальный фотопроект

Газета "Сегодня", самое популярное печатное издание Украины, начала уникальный фотопроект. Редакция публикует фотокадры из собственного архива.

"Сегодня" – ежедневное издание с самым большим в Украине тиражом. Каждый выпуск покупает и читает в среднем более полумиллиона человек. А благодаря фотопроекту "Украина глазами "Сегодня" интерес к выпускам вырос еще больше.

Редакция опубликовала исторические кадры, зафиксированные постоянными фотокорреспондентами издания. С пленок, которые 20 лет пролежали на полках архива, стряхнули пыль и начали их оцифровывать.

"Когда ты знаешь, что у тебя много плёночных фотографий, ты не знаешь, что там, и узнаёшь об этом только тогда, когда оцифруешь. Наверняка там будут фотографии, которые являются уникальным для Украины, потому что наши фотокорры за 20 лет истории газеты были свидетелями очень многих событий", – говорит главный редактор газеты "Сегодня" Ольга Гук.

На одних из оцифрованных фото — Юлия Тимошенко, брюнетка, не просто без косы, а с короткой стрижкой. Редкие снимки Ады Роговцевой – у себя дома актриса угощает драниками и хвастается садом. Фото Андрея Данилка – он прихорашивается для образа Верки Сердючки, неизвестные кадры с братьями Кличко на тренировке, старая архитектура украинских городов, мода тех времен. Редких кадров – не перечислить.

"Есть фотографии, которые не печатались, а они мне очень нравятся. Никогда не выходили достаточно жёсткие фотографии по тем временам: марш матерей, сыновья, которых погибли в Афганистане", – рассказывает фотокорреспондент газеты "Сегодня" Александр Яремчук.

"Есть у меня один кадр, которого нет ни у одного фотографа. Это были выборы киевского головы. Была пресс-конференция в КГГА, на которой журналистка спрашивает у Александар Омельченка: Вы идете на голову в почтенном возрасте? И тут я понимаю, что сейчас будет действо. Александр Александрович за секунду становится на голову", – вспоминает фотокорреспондент газеты "Сегодня" Григорий Салай.

Чтобы найти такие уникальные кадры, надо перебирать метры пленок.

"Мы берём плёнки, заправляем в рамку, протираем их от пыли, ведь плёнки пролежали долго. Заправили плёнки и вставляем их в сканер. Здесь помещается 15 фотографий, это около 20 минут сканирования. За смену 250 фотографий можно отсканировать", – объясняет процесс оцифровки главный фоторедактор проекта "Украина глазами "Сегодня" Владимир Неботов.

Но оцифровывать пленки — это только полдела. Обычно пленки повреждены, и кадры разрушены. Их надо отреставрировать и отредактировать.

"Мы делаем техническую ретушь. Нельзя сравнивать все фотографии, иногда это может занятий целый день. Вот, к примеру, полностью посыпанная эмульсия. Вот это всё нужно восстановить. У обрабатывавшего это человека, на это ушло три дня", – рассказывает ретушер проекта "Украина глазами "Сегодня" Сергей Матушевский.

Кадры, комфортные для восприятия и сохраняющие дух того времени, идут в публикацию. Вспомнить, как было, а возможно, и найти себя на фото можно каждую пятницу на страницах газеты "Сегодня".

В дальнейшем редакция планирует напечатать книгу и устроить выставку, которую смогут посетить все желающие.

Ранее сообщалось, что в Одесском музее западного и восточного искусства открылась тревел-фотовыставка "Путешествие доброго медведя". В экспозиции представлены более 60 работ фотографов из 12 стран мира. Все они победители в международных фотоконкурсах и публикуются в National Geographic.

На фото запечатлены полярные медведи, пингвины, быт различных народов, горы, рассветы и многое другое. Любое фото можно приобрести. Среди работ встречаются даже одесские пейзажи.

Ради этих кадров фотографы ездили в различные края земного шара, а иногда даже рисковали своей жизнью.

Напомним, ранее сообщалось, что на станции метро "Золотые ворота" в Киеве показывают жизнь у фронта.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама