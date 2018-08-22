ГБР призвало СМИ прекратить распространение фейков

ГБР обратилось к украинским СМИ с призывом не участвовать в заказных информационных кампаниях против его сотрудников. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Бюро.

"Мы осуждаем любые заказные информационные кампании, тем паче те, которые преследуют цель дискредитировать человека — его достоинство, репутацию и личную жизнь", — говорится в заявлении.

ГБР отмечает, что в заказных кампаниях принимают участие малоизвестные СМИ с небольшой аудиторией. Однако констатирует, что, хотя материалы не получают широкого распространения, "тем не менее, они носят системный характер и дискредитируют новый правоохранительный орган".

Как пишет в своем блоге на Цензор.нет журналист и политолог Кирилл Сазонов, среди фейковых обвинений в адрес сотрудников ГБР были и коррупция, и сокрытие доходов в декларациях, и даже сепаратизм. Был даже явно фейковый материал об "интервью" одного из кандидатов на должность французскому информагентству. Правда, в самом "интервью" фамилия кандидата была подана в трех разных транскрипциях, что явно свидетельствует о том, что оно фальшивое. На поверку все эти обвинения оказываются мыльными пузырями. Однако они заставляют ГБР тратить время и ресурсы на проверку откровенных домыслов.

В связи с этим ГБР призывает СМИ вспомнить, что "свобода слова предусматривает еще и ответственность — перед своим народом, своей страной".

Напомним, что конкурсная комиссия ГБР отобрала 27 кандидатов на должности руководителей департаментов Бюро:

• Директор территориального управления в Киеве — Руслан Марчук. Он работает в полиции.

• Директор территориального управления в Краматорске — Артем Матвеев.

• Директор территориального управления во Львове — Николай Друзюк. Он руководитель Радеховской местной прокуратуры Львовской области.

• Директор территориального управления в Мелитополе — Денис Керман. Он работает заместителем начальника управления представительства интересов гражданина и государства в суде прокуратуры Запорожской области.

• Директор территориального управления в Николаеве — Олег Денега. Он был помощником заместителя генерального прокурора Олега Залезка.

• Директор территориального управления в Полтаве — Владимир Тимошко.

• Директор территориального управления в Хмельницком — Сергей Палатов.

• Руководитель первого управления организации досудебных расследований — Евгений Шевцов. Он работает в полиции.

• Руководитель второго управления организации досудебных расследований — Александр Туру. Он работает начальником Ирпенского отделения ГУ ГФС в Киевской области.

• Руководитель третьего управления организации досудебных расследований — Артем Бугаец.

• Руководитель управления информационно-аналитической разведки — Роман Белоус. Он служащий Нацполиции.

• Руководитель управления оперативных разработок — Владимир Криволапов.

• Руководитель управления сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований — Сергей Житник. Он работает в полиции.

• Руководитель управления внутреннего контроля — Богдан Чобиток. Ранее он работал в СБУ.

• Руководитель управления обеспечения деятельности — Василий Титарчук. Сейчас временно не работает.

• Руководитель управления кадровой работы и государственной службы — Виталий Француз.

• Руководитель управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций — Андрей Багров. Работает в Нацполиции.

• Руководитель управления оперативного обеспечения и оперативно технических мероприятий — Александр Яковлев.

• Руководитель управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности, главный бухгалтер — Денис Луцык.

• Руководитель управления правового обеспечения — Оксана Пащенко. Она заместитель директора департамента ГУИС Минюста.

• Руководитель управления режимно-секретной работы и защиты информации — Алла Костюкова. Она заместитель начальника отдела Национальной академии СБУ.

• Руководитель управления специального назначения — Андрей Калашник.

• Начальник отдела внутреннего аудита — Петр Божевский. Он работает в СБУ.

• Начальник отдела организационно-административного и аналитического обеспечения — Александр Коваль.

• Начальник отдела по работе с общественностью и СМИ — Марьяна Гайовская-Ковбасюк. Она начальник отдела мониторинга и аналитики управления по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

• Главный специалист отдела проведения проверок по применению полиграфа управлением внутреннего контроля — Ярослав Денисенко и Дмитрий Шишкарев.