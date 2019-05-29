Где идеальное место для жизни?

Зеленый город со всеми преимуществами большого мегаполиса существует

В мире существует разделение места, где вы живете и где вы работаете. Мегаполисы стали центрами по ведению бизнеса, а пригороды – комфортным местом для отдыха и семейной жизни. К примеру, в городе Сан-Хосе вблизи Лос-Анджелеса, стоимость 1 кв. м на 1628 долл. выше, нежели в самом мегаполисе. Именно урбанизация пригородов повлияла на географическое разделение жизни в мегаполисе таким образом, что представители бизнес-класса живут в деловом центре города, средний класс переехал в пригороды.

В Украине урбанизация пригородов только набирает обороты. Виной этому стереотипы, которые сложились в украинском обществе о загородной жизни. Считается, что жить в мегаполисе более престижно, нежели в городах-спутниках, что в пригородах нет инфраструктуры, плохое транспортное сообщение с мегаполисом, да и вообще там дешево, а значит – для многих не соответствует их социальному статусу.

Несмотря на подобные заблуждения рынок недвижимости по количеству сданного жилья в городах-спутниках столицы опередил ее на 15%, а лидером является город Ирпень. С логической точки зрения высокий всплеск интереса к загородной недвижимости можно объяснить привлекательной ценой, которая в среднем на 30% ниже, чем в Киеве. Средняя стоимость жилья комфорт-класса в столице составляет 21 000 грн за 1 кв. м, а купить квартиру в Ирпене можно со средней ценой 13 500 грн.













В то же время, эксперты говорят о том, что пригород более привлекательный не только в вопросе ценовой политики, но и в комфорте. Поскольку каждый квадратный метр в Киеве покрыт бетоном, а плотность населения растет все больше, инфраструктура столицы просто не рассчитана и не справляется с таким наплывом жителей. Сложнее всего жителям спальных районов, вроде Троещины, которым приходится по нескольку часов в день стоять в пробках, чтобы добраться на работу, отвезти детей в школу или детский сад. А вид на город из окна им заменяет сосед на кухне в квартире напротив. Это и есть реальность жизни в мегаполисе.

В связи с этим, представители среднего класса все чаще выбирают комфортный пригород, который сегодня уже не так значительно, как раньше уступает столице в аспекте развития инфраструктуры, но при этом имеет ряд преимуществ, таких как зоны отдыха и благоустроенные парки, удобные транспортные сообщения с качественным дорожным покрытием, новую систему коммуникаций с инновационными решениями, меньшую плотность застройки с современной архитектурой в стиле hi-tech и конструктивизм, лучшее соотношение цена-качество, безопасность закрытых ЖК.

Кроме того, в мегаполисах немного сложнее вести здоровый образ жизни, далеко не в каждом жилом квартале есть зеленые зоны для утренних пробежек, места для сбора всей семьи, барбекю с друзьями.

Чтобы узнать больше о развитии рынка недвижимости пригорода, мы решили обратиться к представителю лидирующей строительной компании Киевской области из города Ирпень, которая уже близка к тому, чтобы стать в один ряд с застройщиками столицы – генеральному директору СГ "Синергия" Игорю Оверко.

"Действительно, если раньше главным козырем пригородов, на начальном этапе их развития, была привлекательная цена, то сегодня потребители ищут комфорта, а также того же качества жилья, которое они могут получить в столице, - говорит Игорь Оверко. – В связи с этим, многим застройщикам, в том числе и СГ "Синергия", необходимо постоянно повышать планку качества, ведь мы уже, по сути, конкурируем с такими мастодонтами рынка, как "УкрБуд", "Киевгорстрой", КАН и др. Но в отличие от последних у нас одно большое преимущество – наше местоположение, которое предоставляет нам возможность создавать комфорт для жителей, рационально используя пространство без вреда окружающей среде, реализовывая современные проекты жилых комплексов в концепции синергии с природой. Как итог, Ирпень сегодня – это полноценный современный инновационный технологичный экологичный зеленый город со всеми преимуществами большого мегаполиса".

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