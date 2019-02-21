"ГЕМАТОГЕН – НАТУР+" – полезный продукт для всей семьи со знаком качества

Плитка гематогена – источник витаминов и полезный перекус

"ГЕМАТОГЕН – НАТУР+" – полезный продукт для всей семьи со знаком качества //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d20/c1e/5c6d20c1e6652.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d20/c1e/5c6d20c1e6652.jpg 2019-02-21T11:42:00+02:00 Украина Плитка гематогена - источник витаминов и полезный перекус

Всегда с собой

Вкус детства – это вкус любимой сладости, плитки гематогена. Проходят годы, но мы все также отдаем предпочтение этому лакомству, узнавая его на аптечных полках по яркой упаковке и натуральным ингредиентам. Но в чем же секрет полезного и вкусного гематогена? Мы решили отправиться на завод, где производят гематоген, и попытаться ответить на этот вопрос.

Лучшие поставщики и многоэтапный контроль

Завод, на котором производят гематоген, находится в городе Ирпень и является одним из крупнейших предприятий региона. Директор Алла Васильевна Симоненко встретила журналистов и рассказала, почему продукт, который они выпускают долгие годы, так нравится не только детям, но и взрослым.

"Мы – лицензированное фармацевтическое предприятие, которое имеет строгие требования к работе и высокие – к качеству. Нашими визитерами, в основном, являются контролирующие органы и поставщики сырья, - рассказывает Алла Васильевна. - У нас строгие правила для производства и каждая партия гематогена проходит контроль качества перед тем, как поступит на полки к покупателю".

Такой подход, по словам директора, привел к признанию предприятия производством высокого класса на международном уровне и получению сертификатов соответствия требованиям GMP (соответствие международным требованиям к организации производства и контроля качества лекарственных средств), ISO 9001 (требования к системе менеджмента качества организаций) и ISO 14001 (требования к системе экологического управления организаций).

К разговору присоединился начальник производства Роман Станиславович Кошма. Он добавил, что контроль качества начинается еще с момента получения сырья и заканчивается отгрузкой готовой продукции.

"Почему, например, мы можем говорить, что уверены в наших поставщиках и что сырье натуральное, а не из порошка или какой-нибудь "химии"? Потому что мы выбираем лучших из лучших поставщиков, и, помимо того, что сырье имеет сертификат качества производителя, мы также проверяем его, когда оно поступает к нам для дальнейшего использования в производстве, - объясняет Роман Станиславович. - Поврежденная или деформированная упаковка – это повод для отказа от сырья и возврата партии. Поставщики у нас проверенные и таких инцидентов на моей памяти не было. Кроме того, мы регулярно проводим аудиты предприятий, которые поставляют нам сырье. Наши представители едут на предприятия: смотрим их цеха, проверяем лаборатории и как проводится контроль качества... Поставщики тоже как минимум один раз в год приезжают к нам, чтобы понимать, какого уровня сырье нам необходимо".











В ответе за каждую плитку

На предприятии работает более 50 квалифицированных работников. Доступ на производство имеют право только сотрудники, которые прошли соответствующую медкомиссию и инструктаж, поэтому нам увидеть весь процесс изготовления Гематогена не удалось. Но кое-что интересное мы выяснили.

Производится Гематоген из натурального сырья, без "химии" и разных стабилизаторов. Именно поэтому срок годности только 12 месяцев с даты производства. Поставляемое сырье практически все отечественное и от проверенных годами производителей.

"В Украине мы покупаем сахар, сгущенное молоко, патоку и прочее сырье.Все сырье проходит многократную проверку качества. Например, альбумин (ингредиент, который отвечает за полезные свойства гематогена) проходит контроль в ветеринарной службе, независимой лаборатории и обязательный входной внутренний контроль на самом предприятии. Каждая партия всех без исключения ингредиентов проверяется в физико-химической и микробиологической лабораториях предприятия для того, чтобы мы могли гарантировать качество продукта", – объяснила Алла Васильевна.

Гематоген всегда с собой

Гематоген можно купить и в аптечной сети, и в специализированных торговых супермаркетах. "Гематоген – это полезная добавка к ежедневному рациону питания. Он рекомендуется как источник полноценных белков, способствует всасыванию железа в кишечнике и повышению уровня гемоглобина в крови, оказывает общеукрепляющее действие, поэтому рекомендован в комплексе с лекарственными препаратами, – объясняет Алла Васильевна. – Его можно употреблять как взрослым, так и детям, но в строго указанном количестве. Эту информацию наш потребитель может найти на упаковке продукта".

В целом же о гематогене только положительные отзывы и многие один раз попробовавшие такую вкусную и полезную добавку к рациону становятся постоянными потребителями.

"Срок годности гематогена подтвержден соответствующими испытаниями. Кроме этого мы сменили упаковку на плотную и фольгированную, что также способствует гарантии качества нашего продукта в течение заявленного срока годности", - говорят на производстве.

Мы получили ответы на вопросы и теперь точно знаем, что гематоген – это не только вкусная, но и полезная плитка. А вы, дорогие читатели, можете в этом убедиться сами, купив "ГЕМАТОГЕН – НАТУР+" и отведав новые вкусы – "ГЕМАТОГЕН – НАТУР+" с кокосовой стружкой и "ГЕМАТОГЕН – НАТУР+" с кунжутом.

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