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Генератор клиентов: новинка от Кира Уланова для собственников бизнеса

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Сегодня, 09:00

Каждая страница "Генератора клиентов" – четкое и понятное руководство к действию, алгоритм, который покажет, что конкретно нужно делать, каким образом и для чего

Генератор клиентов: новинка от Кира Уланова для собственников бизнеса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/686/2be/5c86862be50c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/686/2be/5c86862be50c7.jpg Украина Каждая страница «Генератора клиентов» – четкое и понятное руководство к действию, алгоритм, который покажет, что конкретно нужно делать, каким образом и для чего

"Автоворонки продаж – это тема, актуальная для любого предпринимателя и маркетолога. При этом до сих пор тема раскрыта крайне скудно и в большинстве случаев ограничивается невнятными роликами. Логично, все придерживают ее для себя. И тем важнее труд, который проделал Кир Уланов, написав книгу "Генератор клиентов". Я знаю Кира как опытного маркетолога и работал с ним. И я рад, что он собрал свой опыт в этом четком, пошаговом, интуитивно понятном руководстве по построению автоворонок. Рекомендую прочесть каждому, кто считает, что его бизнес достоин больших результатов".

Так отзывается о "Генераторе клиентов" Дамир Халилов – владелец и генеральный директор SMM-агентства GreenPR.

О чем же эта книга, и чем она отличается от других изданий на полках книжных магазинов?

Отличие № 1. Это книга-тренинг. Каждая ее страница – четкое и понятное руководство к действию, алгоритм, который покажет вам, что конкретно нужно делать, каким образом и для чего. Все, что вам нужно сделать – это открыть книгу, внимательно изучить то, что в ней написано, и применить в своем бизнесе.

Отличие № 2. "Генератор клиентов" основан на проведенных 1 687 маркетинг-ревизиях бизнесов разного уровня и содержит концентрат практического опыта Кира Уланова в маркетинге. Книга – для собственников бизнеса, поэтому в ней нет "воды", историй о чужом успехе и поверхностной информации – всего того, что отнимает ваше время впустую. Внутри не просто знания об автоворонках, а эффективный и быстрый пошаговый путь внедрения этого инструмента в ваш бизнес.

Отличие № 3. Каждая из рекомендаций подкреплена многочисленными примерами проработки клиентов Marketing Gamers. Здесь есть все, начиная от фундаментального маркетинга и заканчивая тем, как нанимать специалистов, которые вам качественно выстроят эту автоворонку, если у вас будет в этом потребность.

Внутри вы найдете:

  • авторскую 12-фазовую технологию – три столпа, на которых стоит фундамент любой грамотной автоворонки;

  • стратегию построения доверительных отношений с потенциальными и существующими клиентами;

  • пошаговый алгоритм создания продуктовой линейки под истинные запросы вашей аудитории;

  • детальный разбор прибыльных стратегий автоворонок продаж, в которые люди вложили сотни тысяч долларов;

  • план проекта и план выхода на $100 000 прибыли в год, чтобы спланировать все ваши реальные затраты и просчитать, каких конверсий вам надо достичь на каждом шаге автоворонки, чтобы получить в итоге прибыльный бизнес;

  • QR-коды, по которым вы сможете скачать стратегии автоворонок и планы для комфортного изучения и моделирования.

Более детально о том, как пошаговое внедрение рекомендаций книги-тренинга способно усилить ваш бизнес, вы найдете по ссылке: https://book.marketinggamers.com/

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Тег книга, маркетинг, Кир Уланов, Генератор клиентов

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