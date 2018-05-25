Генпрокуратура открыла дело на экс-главу Миграционной службы

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет

Бывшему заместителю главы Государственной миграционной службы Украины сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за содействие в оформлении документов для получения гражданства Украины гражданином РФ. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Сейчас уже бывшему заместителю Председателя Государственной миграционной службы Украины 24.05.2018 года сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления... Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение)", – говорится в сообщении.

Как отмечается, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности разоблачила Государственную миграционную службу, которая подделывала паспорта для передачи причастным к террористическим атакам людям.

Напомним, осенью 2017 года из-за Миграционной службы разгорелся скандал между силовыми структурами. В НАБУ обвинили ГПУ и СБУ в том, что они сорвали спецоперацию антикоррупционеров, которая была спланирована для раскрытия участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе.